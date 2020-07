Třinec chce posilu z NHL. I detroitský Zadina by si rád zahrál pod otcem

„O Filipa rozhodně zájem máme, byť by to bylo jen na tu chvilku, než se rozjedou kempy před startem sezony NHL. Jednání stále probíhají, dostat hráče pod smlouvou v NHL do Evropy není snadné,“ odpověděla třinecká mluvčí Dita Ondrejková.

Zásadní v celé věci je povolení od Detroitu, Red Wings by ale zřejmě nic komplikovat neměli. Jiné kluby si přitom nepřejí, aby jejich mladíci v extralize hráli. Doplatil na to třeba Filip Chlapík, podle Ottawy totiž extralize chybí kvalita a Chlapík by v ní akorát pochytil špatné návyky.

„Detroit s extraligou problém nemá. Vědí, že je v Třinci výborný tým a Steve (Yzerman) chce, abychom my mladí hráli co nejvíc zápasů,“ tvrdí Zadina.

Kromě Česka se mu nabízela i zahraniční angažmá - Švédsko, Finsko nebo Švýcarsko. Ale buď tamní kluby nemohou podepsat krátkodobý kontrakt, nebo nechtějí brát nákladné hráče, když neví, zda by na ně mohly na stadiony nahnat fanoušky.

Když vyjde třinecké angažmá, Zadina si zahraje pod svým otcem Markem Zadinou, asistentem hlavního trenéra Václava Varadi. „Jo, to by mě lákalo, sám táta hrál v Třinci dlouho (osm sezon), prožil tu nejlepší část kariéry. A když jsem v zámoří, klub sleduju a přeju mu. Stejně tak táta kouká na každý můj zápas,“ těší Zadinu.



Poslední utkání odehrál za Detroit začátkem února. Pak několik týdnů chyběl, protože mu střela spoluhráče naštípla kotník, načež základní část NHL přerušil koronavirus. Od března je zpátky doma u rodičů v Pardubicích, v Hradci Králové trénuje po boku Michaela Špačka a čeká na start další sezony. Letní play off se Detroitu netýká.

„Už je to docela dlouhé a trochu na hlavu, ale mám kolem sebe skvělé lidi a třeba vyjde, že si na podzim zahraju tady v Česku. Snad Třinec dopadne, to by bylo moc fajn. Cítím z jejich strany velký zájem. Jen se to musí ještě dořešit,“ říká Zadina.

Detroit českého útočníka draftoval v roce 2018 z šestého místa, hned první sezonu odehrál v NHL devět zápasů (jeden gól, dvě asistence). V sezoně 2019/20 nastoupil za Red Wings k 28 duelům (8+7) a aktivoval nováčkovskou smlouvu. Z té mu tak zbývají ještě dva roky.