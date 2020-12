Zvýšená pozornost obrany? Někdy mi ujedou nervy, uznává mladík Zadina

Filip Zadina se v neděli blýskl gólem, když si obhodil detroitského spoluhráče Filipa Hronka a zařídil výhru Třince nad Hradcem Králové 2:1.

„Byl to velice těžký zápas jak fyzicky, tak na hlavu, protože s Hradcem Králové je to pokaždé náročné. Mají dobré silové obránce, rychlé útočníky, takže jsou to pro nás cenné body,“ prohlásil mladý útočník, který před novou sezonou v NHL vypomáhá Ocelářům.

V dosavadních třinácti zápasech jste pokaždé bodovali. Vnímáte tu výtečnou sérii?

Jdeme krok za krokem, ale samozřejmě, když takto vyhráváme, je to velké plus. Tým šlape, každý dře na sto procent, gólmani chytají suprově. Dál ale musíme jít s pokorou a každý zápas makat. Asi nepůjde vítězit do nekonečna, ale pokusíme se nynější sérii natáhnout, co to půjde.

NHL je samozřejmě exkluzivní soutěž, ale nebude vás mrzet, až budete muset z rozjetého Třince během sezony odejít?

Nějaké emoce budou... Ty kluky mám tady rád, tým je výborný. Nechci, aby to vyznělo špatně, ale můj cíl je hrát NHL. Jsem rád, že jsem teď tady, že mohu makat v silné extralize. Týmy jsou vyrovnané, takže věřím, že budu dobře připravený. Pro mě je velká výhoda, že mohu hrát, když mnozí jiní hráči stojí.

Váš spoluhráč z Detroitu Filip Hronek prodloužil s Hradcem Králové smlouvu do konce prosince. Je reálné, že i vy v Třinci zůstanete do konce roku?

To bude záležet na Detroitu, jak řeknou, kdy začnou v zámoří kempy. Rád bych měl ale i nějaký den volna, abych si trochu odpočinul. Nejde hrát dvacet pět zápasů a hned skočit do nové sezony. A ani Filip (Hronek) nemusí v Hradci zůstat až do konce prosince. Na rozdíl ode mne třeba nebude muset na kemp, ale vše rozhodne Detroit, kdy nás povolá.

Protivníci vás bedlivě hlídají, často na vás visí. Váš otec Marek říkal, že to vypadá, jako byste měl na sobě terč. Jak se vyrovnáváte se zvýšenou pozorností soupeřů?

Hráči se snaží bránit útočníky, aby nedávali góly. Je to součást hokeje. Někdy mi ujedou nervy (v utkání s Libercem naštvaně sekl do mantinelu a dostal desetiminutový osobní trest). Přece jen je náročnější se s takovou pozorností vypořádat, ale zatím to nějak jde. Hokej je tvrdý sport, takže je to pochopitelné.

Co říkáte na slova Erika Hrni, že se od vás snaží leccos okoukat?

Učit bych se měl já od kluků, kteří jsou zkušení. Je to od něj hezké, ale Erik má nejtvrdší a nejpřesnější střelu, takže spíše se dívám já na něj.