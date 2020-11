Suchý zářil po boku lídra: Od Guliho vám může přijít puk kdykoliv

„Po dvou porážkách v řadě jsme to chtěli zvládnout, zase začít sbírat body. Jsme rádi, že jsme to zvládli, já osobně chci Spartu vždycky porazit za každou cenu,“ usmíval se po povedeném večeru 22letý Suchý.

Popíšete vaše dvě trefy?

Před prvním gólem v přesilovce přišla krásná žabka od Guliho (Gulaše). Jen jsem se soustředil, abych puk dobře trefil. Při druhé brance jsem střílel přes obráncovu hokejku na bližší tyč, gólmanovi to tam naštěstí propadlo pod rukou.

Předcházela tomu akce Gulaše, který navázal hned tři soupeře.

A dal mi krásnou zadovku. U něj člověk musí očekávat, že vám puk přijde na hokejku kdykoliv a musíte být vždy připravený střílet. On má všechno. Nahrávku, střelu, je to prostě komplexní hokejista.

Jak těžký to byl zápas? Sparta vás přestřílela, ale to jí nestačilo.

S nimi je to vždycky těžké. Ale Frodlík (Frodl) to podržel vzadu a nám se povedlo dát nějaké góly. Hlavně, že jsme vyhráli, tenhle zápas nám může hodně pomoci.

Skvěle jste zvládli i řadu oslabení. Co při nich bylo klíčové?

Dobře jsme se na ně připravili. Víme, jak má Sparta přesilovky silné. Ale kluci, kteří byli na ledě, to odbránili výborně. Tyhle zápasy, kdy proti sobě hrají týmy ze špičky tabulky, jsou ozdobou extraligy. A my jsme moc rádi, že jsme ho takhle zvládli.