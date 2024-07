Švédská posila Litvínova: Těším se na novou výzvu, český hokej se zvedá

Český mistr do švédské ligy? Může být. Švédský mistr do české ligy? A ještě do Litvínova, klubu spíš regionálního charakteru? Hokejová Verva přestupový majstrštyk dokázala, přivedla zkušeného útočníka Filipa Sandberga ze zlatého týmu Skelleftea AIK.