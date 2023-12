Abychom se nedostali do průšvihu, musíme začít sbírat body, ví Pyrochta

„Přitom to bylo vyrovnané až do posledních minut,“ litoval mladoboleslavský bek Filip Pyrochta. „Když jsme inkasovali, museli jsme na to zareagovat a vytáhnout to, hráli jsme na risk, abychom srovnali na 1:1. Bohužel se to nepovedlo, gól jsme nedali ani v závěru, když jsme zkoušeli přesilovku v šesti proti čtyřem.“

Filipe, dá se z té prohry vzít něco pozitivního?

Kdybych měl něco vypíchnout, tak dvě třetiny jsme hráli super. Ale jakmile jsme dostali gól, zlomilo se to a my neodvážíme ani bod.

Prohráli jste pošesté v řadě. Je to znát i v koncovce, že se týmu nedaří?

No, nenapadalo nám to tam. Příště musíme udělat pro to více, protože na 0 gólů nikdo nikdy nevyhrál, jestli si dobře pamatuju... Prostě se musíme natlačit více před branku a dorvat to tam.

Dominik Lakatoš (vpravo) z Vítkovic se snaží dostat před brankáře Jana Růžičku z Mladé Boleslavi.

Pár šancí jste ale v Ostravě měli.

To ano, ale buď je Klimson (gólman Lukáš Klimeš) viděl, nebo jsme to nedali. Ono se to od toho odvíjí - kdybychom byli v pohodě, vymyslíme něco více. Takhle se tam musíme nacpat a ty góly dát.

Na Vítkovice, které se v sezoně také trápí, teď ztrácíte 11 bodů, a to máte o dva odehrané zápasy více. Jak berete tohle?

Do konce je ještě hodně zápasů, ale čas se krátí. V kabině to vnímáme, víme, že je na čase sbírat body, abychom nedostali do průšvihu. Potřebujeme se probojovávat výš a výš.

Kde ty body chcete sbírat?

Věříme si na všechny, hrát se dá všemi, překvapit můžeme každého. Na každého soupeře se připravujeme takticky i fyzicky. Musíme sebrat všechny body, co půjdou.