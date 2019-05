Cíle musí být ty nejvyšší. Sním o NHL, hlásí Pyrochta

Asistenta trenéra Kamila Pokorného zná z Třebíče, kondičního trenéra Miloše Pecu zase z Liberce, několik hráčů potkal loni v reprezentaci. Filip Pyrochta bude za Kometu Brno hrát poprvé, klub ho jako posilu představil tento týden, do úplně nového prostředí ale 22letý zadák rozhodně nepřichází.

„Fakt, že tady mám plno kamarádů, mi usnadnil aklimatizaci v kabině. Zase je trochu širší naše třebíčská klika, která tady byla už tak dost silná,“ pousmál se odchovanec Horácké Slavie.

V žákovské kategorii ho tam trénoval Kamil Pokorný, pod jehož „křídla“ se tedy Pyrochta oklikou vrací. Z Třebíče kdysi hned v pubertě odešel do Liberce, zkoušel se prosadit v zámořské juniorské QMJHL, následně hrával opět za Liberec a v uplynulé sezoně si vyzkoušel AHL na farmě Nashvillu.

„Rodiče mě nevídali od mých třinácti let, Amerika mi dala hodně do života, pro obě strany to bylo ale těžké,“ přiznal obránce, že vzdálenost mezi Třebíčí, odkud pochází, a Brnem, kde právě nastoupil, sehrála výraznou roli v jeho rozhodování. Nabídku totiž dostal i od Liberce. „K rodičům to teď budu mít 40 minut autem, můžu je vidět obden, oni budou jezdit na každý můj zápas. To společně s osobním setkáním s panem Zábranským rozhodlo,“ připomněl ještě komunikaci s majitelem Komety.

Podepsal víceletou smlouvu, plánem vrátit se do Ameriky se ale Pyrochta netají. Loni se na dva roky upsal Nashvillu, který ho však za celou sezonu do NHL nevypustil. „Začal jsem strašně dobře. Nějakou možnost jsem tam dostal, prostor jsem měl. Nemůžu říct, že jsem nedostal šanci, ale od doby, co jsem šel na farmu, to šlo dolů. Nevyšlo to, musím to tak říct. Doufám, že to není konečná. Cíle si člověk musí dávat ty nejvyšší,“ bilancuje.

V mládeži hrál s Vránou, Zachou a Pastrňákem

Pyrochta na sebe výrazně upozornil v roce 2013, kdy byl součástí bronzového týmu na prestižním Hlinkově memoriálu v Břeclavi do 18 let. O pár měsíců později si pověsil stříbro z mistrovství světa stejné věkové kategorie.

„Hrozně rád na to vzpomínám. Doteď je to jeden z mých největších úspěchů,“ ohlíží se.

Zahrál si s Davidem Pastrňákem, Jakubem Vránou, Pavlem Zachou, Pavlem Jenyšem nebo Václavem Karabáčkem. Draftovaný do NHL ale na rozdíl od nich nebyl.

Na první pokus to tedy zkusil přes kanadskou juniorku. Za dva roky stál znovu na modré čáře v Liberci, v roce 2017 s ním bojoval ve finále extraligy.

„Na osmnáctkách se rozhodovalo o tom, jak se hráči umístí na draftu. Je to ale jen začátek. Vím, jak hrozně těžké to je,“ shrnul.

Dočekal jde na rok hostovat do Sparty Jedno překvapení v podobě angažování talentovaného beka Filipa Pyrochty už fanoušci brněnské Komety dostali, druhé je čeká v příštích dnech. Do Sparty Praha odchází pracovitý útočník Martin Dočekal. Osmadvacetiletému defenzivnímu hráči běží v Brně tříletý kontrakt, do Sparty jde hostovat na jednu sezonu. Jedná se o první odchod hokejisty z Komety k pražskému rivalovi od roku 2013, kdy touto cestou přešel obránce Jan Švrček. Dočekal dal v minulé sezoně 10 gólů, mimořádně platný byl však především na oslabení.

Pastrňák právě teď hraje ve finále NHL za Boston, Vrána se dostal na mistrovství světa. Zacha hraje stabilně NHL v New Jersey.

Také se ale na Hlinkově memoriálu v „Pyrochtově“ roce 2013 představili hráči jako Milan Švarc, jehož stropem mezi dospělými je 2. liga, nebo Jan Zahradníček, hrající za prvoligový Frýdek-Místek.

Pyrochta skončil někde na půli cesty mezi Pastrňákem a nimi.

„Klobouk dolů před klukama, kteří se prosadili,“ říká uznale.

Pastrňákovi na dálku drží palce v boji o Stanley Cup. „Na zápasy v noci nevstávám, protože spánek by mi v probíhající tvrdé přípravě chyběl, ale zrovna Davidovi jeho kariéru strašně přeju. Nevím, jak moc se to ví, ale on to měl těžké, když byl mladší. Zaslouží si to, kam se dostal, a jsem strašně rád, že se mu to povedlo,“ vypráví Pyrochta s ohledem na osobní rozměr Pastrňákova příběhu.

Hvězdě Bostonu v pubertě zemřel otec, předčasně z jeho života odešli i trenér Roman Cienciala a také otec Jiřího Hudlera, k němuž měl Pastrňák rovněž velmi blízko. „Kuba Vrána i David (Pastrňák) vynikali od patnácti let. Ukázalo se to i na tom stříbrném mistrovství. Vždycky, když jsme věděli, že přijedou a budou za nás hrát, jsme si hned víc věřili,“ vybavuje si posila Komety.

V brněnském dresu se pokusí dostat na cestu, která by ho za jeho kamarády z mládí dovedla. Doufá, že i síla Komety mu k tomu pomůže. „Poslední roky byla výborná. Přál bych si na to navázat,“ neskrývá.

Pyrochta oceňuje, že se v Brně může připravovat s kondičním trenérem Pecou. „Známe se, takže vím, že na suchu mi hrozně pomůže. To já rozhodně potřebuju. Míla na to jde jinak, trochu specificky, má nás rozdělené po skupinkách a věnuje se nám. Při cvičení nás hned opravuje, abychom pracovali co nejefektivněji. Tahle práce je hodně znát,“ líčí Pyrochta.