Kladno získalo z Budějovic terminátora Přikryla. Za tři roky chyběl jen dvakrát

„Filip je hráč v ideálním věku, který už má zkušenosti z extraligy, ale zároveň má stále velký prostor pro další rozvoj. U nás může udělat další krok a být důležitou součástí týmu,“ věří sportovní ředitel Rytířů Tomáš Plekanec.
Odchovanec plzeňského hokeje působí v české nejvyšší soutěži už téměř sedm let. Má ovšem zkušenosti i ze zámoří. Jeden ročník strávil v kanadské juniorce QMJHL, kde si v barvách Saint John Sea Dogs během 67 odehraných zápasů připsal 31 bodů za 14 gólů a 17 asistencí. V extralize nastřádal v Budějovicích a v Plzni 311 startů a 116 bodů za 54 gólů a 62 asistencí.
„Už jsem cítil, že potřebuji změnu. Kladno mi přišlo jako nejlepší volba. Zažil jsem ho už v době, kdy za něj hrál brácha první ligu a baráže. Býval plný barák a vždy skvělá atmosféra,“ těší se na nové angažmá rodák z Rokycan. „Doufám, že dáme lidem důvod chodit v největším počtu, protože si myslím, že Kladno si to zaslouží,“ řekl mladší sourozenec někdejšího kladenského útočníka Romana Přikryla.
Jako mládežnický reprezentant se Filip Přikryl představil na mistrovství světa hráčů do 18 let (2019) i juniorů (2021). Dres seniorské reprezentace poprvé oblékl předminulou sezonu, kdy se radoval i z první trefy za národní tým.