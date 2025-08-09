Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Budějovický kapitán Přikryl: Snažím se být lídr i bez písmenka na dresu

Pavel Kortus
  9:30
Na ledě i v kabině by měl být jedním z lídrů. Filip Přikryl je ve 24 letech v ideálním věku. V extralize už odehrál přes 250 zápasů, v Českých Budějovicích začne čtvrtou sezonu a loni nakoukl i do národního týmu. Šikovný forvard by měl navázat na pozici vůdce, kterou po konci kariéry v Motoru opustil Milan Gulaš.

Útočník Českých Budějovic Filip Přikryl slaví gól svého týmu proti Karlovým Varům. | foto: Petr LundákMAFRA

Přijímáte šanci na pozici lídra po konci kapitána?
Vůdčí schopnosti se nedají úplně naučit, musíte to mít v sobě. Měl jsem možnost se učit pět let od Guliho, hrál jsem s ním i v Plzni. On sám mi říkal, že bych se toho měl chopit a už loni jsem hodně mluvil v kabině. Cítil, že to v sobě mám. Bez něj je to v kabině jiné, to je přirozené. Ale čas nezastaví nikdo a znamená to šanci pro další hráče.

Poprvé jste v úterní přípravě v Táboře vedl tým jako kapitán. Co to pro vás znamenalo?
Je to hezká věc. Snažím se být lídrem i bez písmenka na dresu. Věřím, že mám takové schopnosti. Vůdčí role jsem zastával i v mládeži. V áčku to nejde hned, chce to čas a tohle je to další stupínek.

Prvoligového nováčka jste porazili 3:1. Jak se vám hrálo?
Pokaždé je zápas lepší než trénink. Bylo to náročné, oba týmy hrály na tři lajny. I kondice byla v utkání důležitá. Bylo to fajn.

Dorazily více než tři tisícovky diváků, fanoušci brali utkání prestižně. Cítili jste to i na ledě?
Atmosféra byla skvělá, na přípravný zápas úžasná. Moc se mi líbilo, když na konci zápasu společně skandovali „jižní Čechy“. Nejsem přímo odtud, ale už mám k regionu vztah. Lidi dlouho čekali, než se v Táboře posunuli do první ligy.

Vás by se to týkat nemělo, ale bude to velká výhoda, když si týmy mohou měnit hráče a dělí je jen půlhodina jízdy autem a hlavně pouze jedna liga?
Pro organizace je to super, když se spolupráce dobře nastaví. Pro mladé hráče je to hodně náročné, když musí jezdit na zápasy přes celou republiku. Sám jsem si to jako mladší vyzkoušel. Není to příjemné, když jste dlouho v autě, pak máte méně sil na zápas.

Čihák o Budějovicích: Kádr je uzavřený, v kabině mohou nahradit Gulaše i noví hráči

Je to jen příprava, ale potěšily vás dva góly a nahrávka?
Jo, je to fajn. Ale jinak se na to v přípravě nesoustředím. Potřebuji se dostat do mojí hry, abych byl ve své kůži. Góly pak přijdou.

Extraliga začíná za měsíc. Ještě potřebujete čas, abyste se dostal do správné pohody?
Teď se cítím opravdu dobře. Pořád se na sobě snažím pracovat. Osobně chci hrát dobře, co nejlépe, dostat se do své dominantní hry. Na nějaké statistiky nebo čísla se moc dívat nechci. Je to zavádějící, nedá se na to soustředit. Musím makat na maximum, to jediné pro to mohu dělat. Důležité bude, abychom do sezony jako tým dobře vstoupili. Chceme být pokorné a pracovité mužstvo.

V nabité extralize to bude třeba.
Extraliga zažívá skvělé časy. Nechci hodnotit ročníky předtím, kdy jsem ji ještě nehrál. Ale všichni se shodují, že teď má liga obrovskou kvalitu. Užívají si to i fanoušci. Ať přijede jakýkoliv tým, tak se hraje náročný a vyrovnaný hokej. Tabulka není rozdělená, všechny týmy mají ambice. Slabého soupeře už fakt nepotkáme.

Ještě otázkou zpátky k vám. Po slušné základní části (12+15) jste v devíti zápasech play off nezískal ani bod. Je to dílčí cíl, který chcete příští rok změnit?
Takhle to neberu, cíl to pro mě není. Nijak mě to neovlivnilo, vím, jak jsem hrál. Cítil jsem se dobře, akorát mi to tam nepadalo. Hokej takový je. Nejde mít hlavu dole. Na to v kariéře není čas. Je třeba se posouvat. Něco mi to dalo, jedu dál a nic to ve mně nezanechalo.

V přípravě se příští víkend představíte po roce znovu na turnaji ve Švýcarsku, kde vás čekají Zug a Bern. Těšíte se?
Ano. Je to super věc. Pro nás je to výrazně lepší než hrát doma přáteláky s týmy z ligy. Rozbourá to i stereotyp, protože trénujeme řadu týdnů pořád na stejném místě. Čtyři dny budeme pryč, stmelí to i tým. Spíme společně na hotelu, trávíme čas dohromady. Když se to povede, zbydou i hezké vzpomínky. Loni jsme skončili druzí.

Program přípravných zápasů Motoru:

DatumZápasPoznámka
15. 8.Zug – Motorturnaj
16. 8.Bern – Motorturnaj
19. 8.Sparta – Motor (Milevsko)
21. 8.Motor – Liberecturnaj
23. 8.Motor – Berlínturnaj
28. 8.Motor – Linec
3. 9.Motor – Zvolen
5. 9.Motor – Straubing
9. 9.Motor – Sparta (Extraliga)první zápas
Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

VIDEO: Běsnící matka malého hokejisty vtrhla v Letňanech na led během zápasu

Podobné excesy se v hokejovém prostředí sem tam objeví. Jednomu takovému přihlíželi o víkendu účastníci mládežnického turnaje Czech Lions Summer Cup v pražských Letňanech. Rozzuřená matka jednoho z...

Kdo říká, že chci pryč? Nečas o slzách po výměně i cenovce deset milionů dolarů

Premium

Než dopoledne vkročí do posilovny Domyno na pražské Lhotce, špičkuje se s tréninkovým komplicem Tomášem Hertlem. „Napište, že na něj dohlížím. Poslední sezony má nejlepší, protože maká se mnou,“ říká...

Návraty s pukem? Zákaz. Hokejová novinka se v prodlouženích dotkne i českých klubů

Hokej reaguje, na evropské scéně se testuje další nové pravidlo. Liga mistrů po dohodě s mezinárodní federací IIHF v nadcházející sezoně zakáže hráčům vycouvat s pukem z útočného pásma při...

Čech přijal pozvání od Fialy, zachytá si po boku hvězd NHL. Snad to zvládnu, doufá

Do stále nekončící hokejové kariéry zapíše další úchvatný zážitek. Petr Čech, doma i ve světě proslulý fotbalem, se v pátek představí ve Švýcarsku. V menší bráně, za borci typu Stützleho, Seidera,...

Buchtelova maminka před zápasem léta: Jsem dojatá, benefice bude velmi emotivní

Osobnosti světového a českého hokeje v čele s Martinem Nečasem na ledě, napěchovaná chomutovská aréna. Kulisy pro sobotní benefiční Utkání Ondřeje Buchtely nemůžou být důstojnější a maminka...

Budějovický kapitán Přikryl: Snažím se být lídr i bez písmenka na dresu

Na ledě i v kabině by měl být jedním z lídrů. Filip Přikryl je ve 24 letech v ideálním věku. V extralize už odehrál přes 250 zápasů, v Českých Budějovicích začne čtvrtou sezonu a loni nakoukl i do...

9. srpna 2025  9:30

Záchranář Litvínova: Pomoc Orlenu? Nízká či žádná. Musíme sehnat až 50 milionů

Místo vysněného hladkého sprintu překážkový běh za záchranou hokejové extraligy pro Litvínov. Už je totiž jasné, že dosavadní většinový vlastník klubu Orlen Unipetrol své nástupce sponzorsky podpoří...

9. srpna 2025  7:45

Čech znovu zářil v bráně, hokejové hvězdy překvapil. Byl fantastický, smekl Fiala

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech přispěl v hokejové exhibici v Curychu k vítězství výběru hvězd NHL nad domácím vítězem švýcarské ligy a Ligy mistrů 10:3. Třiačtyřicetiletý rekordman v počtu startů...

8. srpna 2025  22:49

Z NHL do druhého domova. Vrána se po deseti letech vrací do Linköpingu

Hokejový útočník Jakub Vrána, který hrál naposledy v NHL za Nashville, podepsal dvouletou smlouvu s Linköpingem. Vrací se tam po deseti letech, švédský klub to uvedl na svém webu.

8. srpna 2025  20:38

Fanoušci dojímají. Trika Litvínov nezhasne jdou na dračku, berou je i soupeři

Dojemná vlna solidarity zaplavila Litvínov. Fronty na Jágra? Snad ještě větší na fanouškovská trika se záchranářským mottem Litvínov nezhasne. Při čtvrteční přípravě s Kladnem šla na dračku. „Velké...

8. srpna 2025  13:59

Návraty s pukem? Zákaz. Hokejová novinka se v prodlouženích dotkne i českých klubů

Hokej reaguje, na evropské scéně se testuje další nové pravidlo. Liga mistrů po dohodě s mezinárodní federací IIHF v nadcházející sezoně zakáže hráčům vycouvat s pukem z útočného pásma při...

8. srpna 2025  12:45

Čacho po příchodu do Olomouce: Protekce? Musím si vše vybojovat sám

V roce 2024 vyhrál s Třincem hokejovou extraligu, k čemuž Ocelářům dopomohl bilancí 9+12 v 72 zápasech. V minulém ročníku se ovšem slovenský útočník Viliam Čacho ve Slezsku spíše trápil, a proto se...

8. srpna 2025  10:47

Tourigny o pardubickém angažmá: Chci toho v Dynamu vstřebat co nejvíc

Mezi pardubickými hokejovými beky mu náleží dva primáty: je z nich s přehledem nejmenší a společně s Michalem Hrádkem také nejmladší. Miguël Tourigny, kanadská posila Dynama ze slovenské Žiliny, však...

8. srpna 2025  8:58

Extraliga dál bojuje proti nápadu svazu. Odmítá vznik nové mládežnické kategorie

Vznik nové mládežnické kategorie hokejistů do 16 let i nadále provázejí nesouhlasné názory. Extraliga se teď znovu, stejně jako v červnu, ohradila proti nápadu svazu na reformu výchovy českých...

8. srpna 2025  8:30

Sparta zahájila přípravu vítězně, Boleslav přestřílela Liberec. Jágr opět asistoval

Jaromír Jágr bodoval i ve druhém přípravném utkání Kladna na novou extraligovou sezonu, když asistoval u jediného gólu Rytířů při porážce v Litvínově 1:2. Rovněž tři góly padly při prvním vystoupení...

7. srpna 2025

Z jeho náročných tréninků hráči zvraceli. Teď má kouč zvednout ruského otloukánka

Možná ani nedoufal, že se ještě postaví na trenérskou střídačku. Vždyť v březnu oslavil už pětasedmdesáté narozeniny. Jenže Vladimir Krikunov nyní dostal v hokejové KHL na starost Soči. A to s...

7. srpna 2025  13:50

Litvínovský trenér Broš jako legenda Brooks: Chci správné, ne nejlepší hráče

Žádné kastování na dvě elitní řady a zbytek startovního pole. Michal Broš, nový trenér litvínovských hokejistů, chce do své nováčkovské sezony v extralize poskládat vyvážené útoky. „Jedním z plánů...

7. srpna 2025  12:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.