Přijímáte šanci na pozici lídra po konci kapitána?
Vůdčí schopnosti se nedají úplně naučit, musíte to mít v sobě. Měl jsem možnost se učit pět let od Guliho, hrál jsem s ním i v Plzni. On sám mi říkal, že bych se toho měl chopit a už loni jsem hodně mluvil v kabině. Cítil, že to v sobě mám. Bez něj je to v kabině jiné, to je přirozené. Ale čas nezastaví nikdo a znamená to šanci pro další hráče.
Poprvé jste v úterní přípravě v Táboře vedl tým jako kapitán. Co to pro vás znamenalo?
Je to hezká věc. Snažím se být lídrem i bez písmenka na dresu. Věřím, že mám takové schopnosti. Vůdčí role jsem zastával i v mládeži. V áčku to nejde hned, chce to čas a tohle je to další stupínek.
Prvoligového nováčka jste porazili 3:1. Jak se vám hrálo?
Pokaždé je zápas lepší než trénink. Bylo to náročné, oba týmy hrály na tři lajny. I kondice byla v utkání důležitá. Bylo to fajn.
Dorazily více než tři tisícovky diváků, fanoušci brali utkání prestižně. Cítili jste to i na ledě?
Atmosféra byla skvělá, na přípravný zápas úžasná. Moc se mi líbilo, když na konci zápasu společně skandovali „jižní Čechy“. Nejsem přímo odtud, ale už mám k regionu vztah. Lidi dlouho čekali, než se v Táboře posunuli do první ligy.
Vás by se to týkat nemělo, ale bude to velká výhoda, když si týmy mohou měnit hráče a dělí je jen půlhodina jízdy autem a hlavně pouze jedna liga?
Pro organizace je to super, když se spolupráce dobře nastaví. Pro mladé hráče je to hodně náročné, když musí jezdit na zápasy přes celou republiku. Sám jsem si to jako mladší vyzkoušel. Není to příjemné, když jste dlouho v autě, pak máte méně sil na zápas.
Je to jen příprava, ale potěšily vás dva góly a nahrávka?
Jo, je to fajn. Ale jinak se na to v přípravě nesoustředím. Potřebuji se dostat do mojí hry, abych byl ve své kůži. Góly pak přijdou.
Extraliga začíná za měsíc. Ještě potřebujete čas, abyste se dostal do správné pohody?
Teď se cítím opravdu dobře. Pořád se na sobě snažím pracovat. Osobně chci hrát dobře, co nejlépe, dostat se do své dominantní hry. Na nějaké statistiky nebo čísla se moc dívat nechci. Je to zavádějící, nedá se na to soustředit. Musím makat na maximum, to jediné pro to mohu dělat. Důležité bude, abychom do sezony jako tým dobře vstoupili. Chceme být pokorné a pracovité mužstvo.
V nabité extralize to bude třeba.
Extraliga zažívá skvělé časy. Nechci hodnotit ročníky předtím, kdy jsem ji ještě nehrál. Ale všichni se shodují, že teď má liga obrovskou kvalitu. Užívají si to i fanoušci. Ať přijede jakýkoliv tým, tak se hraje náročný a vyrovnaný hokej. Tabulka není rozdělená, všechny týmy mají ambice. Slabého soupeře už fakt nepotkáme.
Ještě otázkou zpátky k vám. Po slušné základní části (12+15) jste v devíti zápasech play off nezískal ani bod. Je to dílčí cíl, který chcete příští rok změnit?
Takhle to neberu, cíl to pro mě není. Nijak mě to neovlivnilo, vím, jak jsem hrál. Cítil jsem se dobře, akorát mi to tam nepadalo. Hokej takový je. Nejde mít hlavu dole. Na to v kariéře není čas. Je třeba se posouvat. Něco mi to dalo, jedu dál a nic to ve mně nezanechalo.
V přípravě se příští víkend představíte po roce znovu na turnaji ve Švýcarsku, kde vás čekají Zug a Bern. Těšíte se?
Ano. Je to super věc. Pro nás je to výrazně lepší než hrát doma přáteláky s týmy z ligy. Rozbourá to i stereotyp, protože trénujeme řadu týdnů pořád na stejném místě. Čtyři dny budeme pryč, stmelí to i tým. Spíme společně na hotelu, trávíme čas dohromady. Když se to povede, zbydou i hezké vzpomínky. Loni jsme skončili druzí.
Program přípravných zápasů Motoru:
|Datum
|Zápas
|Poznámka
|15. 8.
|Zug – Motor
|turnaj
|16. 8.
|Bern – Motor
|turnaj
|19. 8.
|Sparta – Motor (Milevsko)
|21. 8.
|Motor – Liberec
|turnaj
|23. 8.
|Motor – Berlín
|turnaj
|28. 8.
|Motor – Linec
|3. 9.
|Motor – Zvolen
|5. 9.
|Motor – Straubing
|9. 9.
|Motor – Sparta (Extraliga)
|první zápas