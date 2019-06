Mladík Přikryl bojuje v Plzni o šanci. Brácha mi dal směr, tvrdí

Zatímco jeho vrstevník Radek Mužík strávil uplynulou sezonu na severu Evropy, Přikryl zvolil zámořskou cestu. Účastník dubnového MS do 18 let hrál za kanadský klub Saint John Sea Dogs, v 67 utkáních nasbíral 14 gólů a 17 asistencí.

Zůstat v Kanadě se vám nechtělo?

Já byl takhle s Plzní domluvený. Že půjdu na rok a vrátím se. Chci hrát dospělý hokej, chci se tomu věnovat naplno. Nebude to snadné, ale to ani nečekám. Rád bych se adaptoval co nejrychleji, učil se od ostatních. Věřím, že to půjde.

Co vám ta sezona dala?

Strašně moc, fyzicky i psychicky. Poznal jsem jiný život, jiný hokej, byla to obrovská zkušenost. Věřím, že mi pomůže v další kariéře.

Filip Přikryl svádí rychlostní souboj s kanadským protivníkem.

V čem je podle vás přechod z mládežnického do dospělého hokeje nejsložitější?

V síle, ve zkušenostech. Zatím jsem s plzeňským áčkem zažil jen letní přípravu. Už tu loňskou a letos na sobě cítím velký posun. Věřím, že když pracujete dobře, každým rokem se posouváte pořád dál. Uvidíme, jak to bude vypadat na ledě.

Žene vás i starší bratr Roman, který už si extraligu za Plzeň zahrál a nyní hraje první ligu v Českých Budějovicích?

Brácha mi určil směr dopředu, strašně mi pomohl a pomáhá. Žádnou rivalitu mezi sebou nemáme, naopak. Vzájemně se podporujeme a motivujeme.

Máte za sebou první soustředění na Šumavě. Jak jste letní dřinu zvládal?

Bylo to náročné, povinné peklo. Nejhorší byl první den, kdy se do všeho dostáváte, tělo si zvyká na horský vzduch. Jak roztáhnete plíce, je to lepší. Všichni si uvědomujeme, že je to strašně důležité, takže jsme se těch pět dnů snažili vydržet a věříme, že se to v sezoně vrátí.

V Železné Rudě jste byl už loni, bylo to srovnatelné?

Myslím, že to bylo hodně podobné. Ale shodli jsme se, že zase o něco těžší. Asi je to tím, že jsme měli vstupní testy lepší než před rokem a trenéři nám ještě přidali. (úsměv)

Usínalo se vám dobře?

Usínal jsem vlastně třikrát denně. Vstávali jsme v šest ráno na výběh. Pak jsem ulehl po dopolední fázi, potom znovu večer...

Dovolenou tady na Šumavě si umíte představit?

To snad ne... Na Šumavu mám špatné vzpomínky. Raději moře.