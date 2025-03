Pešán: Budoucnost jsem s vedením zatím neřešil. Birner má určitě eso v rukávu

Pešán v roce 2016 dovedl Liberec k největšímu úspěchu v klubové historii: zisku mistrovského titulu. Následně získal s týmem dvě stříbra. Trénoval národní tým do 20 let a po něm i reprezentační A-tým.

Po působení ve švýcarském Ajoie se před dvěma lety vrátil pod Ještěd coby trenér a sportovní ředitel. Od letošního ledna měl už jen trenérskou roli, post sportovního šéfa převzal bývalý liberecký útočník Michal Birner.

Jaká je pravděpodobnost, že zůstanete trenérem Liberce?

S nikým z vedení jsem se o tom doteď nebavil, to bude asi na programu v následujících dnech.

Na čem vaše budoucnost závisí?

Nerad bych se bavil o své budoucnosti, protože teď jsem právě dokončil poslední z výstupních pohovorů s hráči. Pořád dojíždím sezonu a zatím ještě vůbec nebyl prostor bavit se o tom, co bude dál. Vím, že příští týden budeme mít ještě organizovaný program, a to bude asi čas na další hovory a schůzky. Nejdřív se potřebuju trošku vydýchat a uvidíme.

Už vás přebolelo těsné vyřazení v předkole?

Samozřejmě to bolí, zvlášť když se to stalo takovým způsobem, kdy jsme byli padesát vteřin od postupu, a nakonec nemáme nic. Ale byl to trošku obrázek celé sezony, kdy naše výkony stejně jako v sérii s Českými Budějovicemi byly nahoru dolů. Ať už to bylo z jakýchkoli příčin, tak i ten poslední duel v Budějovicích měl podobnou tvář. Podle mě jsme to ovšem neprohráli posledním utkáním zápasem série, ale zápasem číslo čtyři.

Co byl největší problém sezony? Často zmiňovaná zranění opor?

Budu se po stopadesáté opakovat. Když vám vypadnou hlavní lídři v nejmladším týmu celé extraligy, tak je to strašně znát. Prali jsme se s tím celou sezonu.

Emoce na střídačce libereckých hokejistů. V ráži je kouč Filip Pešán.

Jak moc velké zklamání je pro Liberec vypadnutí v předkole? Před sezonou jste říkali, že chcete prohánět silnou čtyřku.

Bylo pár zápasů hlavně po Novém roce, kdy jsme ukázali, že síla v týmu na to prohánět nejlepší čtyřku byla. Na druhou stranu i v závěru sezony nás potkala zranění Melancona, Budíka nebo Klímy, a v úzkém kádru je každé zranění pro tým fatální. Takže zklamání to určitě je, ale na druhou stranu jsme zapracovali hodně mladých hráčů. Útočník Pérez a obránce Galvas už jsou stabilní hráči extraligové úrovně, i když mají pořád juniorský věk. Pozitiv je víc, není to jen negativní sezona, ale její průběh byl pro nás velmi smolný.

V rozjeté sezoně jste ve snaze dát týmu impulz vyměnili kapitána a Tomáše Filippiho nahradil Radim Šimek. Jak se té role zhostil?

Radim Šimek je fantastický kapitán, obrovský vzor pro všechny hráče jakéhokoli ročníku. Ať už to jsou ti starší, nebo zobáci, každý k němu vzhlíží. Není to ale jediný lídr, výborně se profiluje i Adam Musil, čímž bych vůbec nechtěl říct, že Tomáš Filippi byl kapitán na nic. Každý je úplně jiný typ vůdce. Evidentně i změna kapitána ale částečně přispěla k tomu, že jsme sezonu pomalu otáčeli.

Během sezony jste posílili kádr o zámořské hráče Jaspera Weatherbyho a Laytona Ahaca. Jaký byl jejich přínos?

Podle mě byl Jasper jedním z těch důvodů, proč jsme se po Novém roce vyhrabali z nejhorších pozic a pak měli úžasnou vítěznou šňůru. Dal nám klid i důležité body. I díky němu jsme se trošku zkonsolidovali a jeho návrat do Pardubic nás mrzel. Layton je podle mě vynikající obránce s výbornými návyky ze zámořského hokeje a zapadl do kolektivu i do herního projevu týmu.

Jak velké hráčské změny po této sezoně Liberec čekají?

To není otázka na mě, ale na sportovního ředitele Michala Birnera. Ten má určitě nějaké eso v rukávu.

Komunikujete to spolu?

Ty podpisy, které se děly ještě před pár týdny, jsme spolu komunikovali. Poslední dobou mi ale Michal dal prostor na to, abych se soustředil pouze na hru, takže jeho poslední tahy neznám.

Ale změny budou velké. Je veřejným tajemstvím, že útočníci Lantoši a Bulíř míří do Budějovic a ve hře jsou i další odchody.

Beru to tak, že jména, o kterých mluvíte, na odchodu evidentně jsou. Asi nebudou úplně jediná a bude je muset někdo nahradit, takže si myslím, že Michal Birner teď velmi vehementně pracuje na tom, aby ty hráče někdo nahradil.