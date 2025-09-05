Jeho záměrem při příchodu do Pardubic bylo složit silný trenérský štáb. „Povedlo se nám domluvit s Karlem Mlejnkem, jsem nadšený ze zapracování Václava Kočího (druhého asistenta) i z příchodu dalších členů týmu. Máme rozdělenou práci a chceme pokorně vstoupit do začátku sezony,“ předeslal.
Tu Dynamo odstartuje ve středu 10. září v 18 hodin v derby s Hradcem Králové - po čtvrtečním přáteláku v Chrudimi s vlastní prvoligovou rezervou má tudíž ještě pár dní na ladění kondice a osvojování systému, který Pešán mančaft učí.
„Chceme mít dobrý pocit z předváděné hry, aby na nás chodili fanoušci a abychom pak byli po všech stránkách co nejlépe nachystáni na play off,“ sdělil kouč.
Nepočítaje zmíněný čtvrteční vnitroklubový duel, měli hokejisté v přípravě vynikající bilanci 5-0-1 při skóre 31:7. Při jediné porážce s Fribourgem na švýcarském turnaji Coupe des Bains (2:3) navíc Dynamo nastoupilo v oslabené sestavě, protože část kádru skosila nepříjemná viróza. Závěrečný duel klub raději odřekl a vrátil se do Čech.
„Přípravu to samozřejmě částečně ovlivnilo. Nejedná se jen o to, že jsme vynechali poslední zápas, ale kluci pak ty virózy ještě dojížděli. Nebylo to tak, že bychom si dva dny odpočinuli. Sestava byla improvizovaná i celý další týden,“ upozornil Pešán. „Výborně ale zareagoval Petr Sýkora (sportovní ředitel), který sehnal zápas s Mladou Boleslaví, takže jsme si to jen posunuli,“ dodal kouč.
Přes trampoty v zemi helvétského kříže mělo zahraniční soustředění podle trenéra veliký přínos.
„Myslím, že je důležité, aby tým strávil nějakou dobu pospolu - i pro realizák. Příležitost poznat se ještě více byla velice pozitivní,“ pochvaloval si Pešán. „Na takových turnajích nejde pouze o výsledek a kondici - chemie v týmu se nevytvoří sama.“
Ze středečního klání v Boleslavi (výhra 5:2) nedobrovolně odstoupil Roman Červenka, jeden z tahounů Dynama, nicméně Pešán věřil, že nepůjde o nic vážného.
„Roman teď absolvoval vyšetření v Praze, jež mělo vyloučit nějaké možné scénáře, zprávu od lékaře budu mít později,“ vykládal trenér bezprostředně po předsezonní tiskovce. „Ale spíš šlo o prevenci, proto Roman utkání s Boleslaví nedohrál,“ doplnil.
V hektickém předzávodním období proloženém „služebkami“ do ciziny zatím Pešán neměl moc prostoru na to, aby se víc družil s někdejšími spolužáky z místního sportovního gymnázia.
„S Honzou Bulisem a ostatními kluky jsem se potkal jednou,“ líčil. „Ale Pardubice se za těch třicet let změnily k nepoznání. Je tu spousta parků, oddechových míst či kaváren. Město se mi moc líbí, jsem nadšený, že tu můžu žít,“ prohlásil.