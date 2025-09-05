Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Viróza jako komplikace. Ale cizina nás stmelila, věří pardubický kouč Pešán

Autor:
  13:43
Netajil, že mu konvenuje tlak na každodenní práci, kterou v pardubickém hokejovém klubu postupně nastolil miliardář Petr Dědek, většinový majitel HC Dynamo a jeho obávaný šéf. „Jsem velmi mile překvapen, jak kluci v kabině přistupují k tréninku a jak celý realizační tým a organizace fungují na běžné bázi,“ uvedl nový trenér Dynama Filip Pešán, bývalý reprezentační kouč, který před pardubickým angažmá v extralize vedl jen rodný Liberec.

Filip Pešán na tiskové konferenci hokejových Pardubic | foto: Josef VostárekČTK

Jeho záměrem při příchodu do Pardubic bylo složit silný trenérský štáb. „Povedlo se nám domluvit s Karlem Mlejnkem, jsem nadšený ze zapracování Václava Kočího (druhého asistenta) i z příchodu dalších členů týmu. Máme rozdělenou práci a chceme pokorně vstoupit do začátku sezony,“ předeslal.

Tu Dynamo odstartuje ve středu 10. září v 18 hodin v derby s Hradcem Králové - po čtvrtečním přáteláku v Chrudimi s vlastní prvoligovou rezervou má tudíž ještě pár dní na ladění kondice a osvojování systému, který Pešán mančaft učí.

„Chceme mít dobrý pocit z předváděné hry, aby na nás chodili fanoušci a abychom pak byli po všech stránkách co nejlépe nachystáni na play off,“ sdělil kouč.

Jen třináct zdravých. Hokejisté Pardubic kvůli viróze nenastoupí k duelu s Bernem

Nepočítaje zmíněný čtvrteční vnitroklubový duel, měli hokejisté v přípravě vynikající bilanci 5-0-1 při skóre 31:7. Při jediné porážce s Fribourgem na švýcarském turnaji Coupe des Bains (2:3) navíc Dynamo nastoupilo v oslabené sestavě, protože část kádru skosila nepříjemná viróza. Závěrečný duel klub raději odřekl a vrátil se do Čech.

„Přípravu to samozřejmě částečně ovlivnilo. Nejedná se jen o to, že jsme vynechali poslední zápas, ale kluci pak ty virózy ještě dojížděli. Nebylo to tak, že bychom si dva dny odpočinuli. Sestava byla improvizovaná i celý další týden,“ upozornil Pešán. „Výborně ale zareagoval Petr Sýkora (sportovní ředitel), který sehnal zápas s Mladou Boleslaví, takže jsme si to jen posunuli,“ dodal kouč.

Přes trampoty v zemi helvétského kříže mělo zahraniční soustředění podle trenéra veliký přínos.

„Myslím, že je důležité, aby tým strávil nějakou dobu pospolu - i pro realizák. Příležitost poznat se ještě více byla velice pozitivní,“ pochvaloval si Pešán. „Na takových turnajích nejde pouze o výsledek a kondici - chemie v týmu se nevytvoří sama.“

Kapitán Lukáš Sedlák (vlevo) a hlavní trenér Filip Pešán na tiskové konferenci hokejových Pardubic

Ze středečního klání v Boleslavi (výhra 5:2) nedobrovolně odstoupil Roman Červenka, jeden z tahounů Dynama, nicméně Pešán věřil, že nepůjde o nic vážného.

„Roman teď absolvoval vyšetření v Praze, jež mělo vyloučit nějaké možné scénáře, zprávu od lékaře budu mít později,“ vykládal trenér bezprostředně po předsezonní tiskovce. „Ale spíš šlo o prevenci, proto Roman utkání s Boleslaví nedohrál,“ doplnil.

V hektickém předzávodním období proloženém „služebkami“ do ciziny zatím Pešán neměl moc prostoru na to, aby se víc družil s někdejšími spolužáky z místního sportovního gymnázia.

„S Honzou Bulisem a ostatními kluky jsem se potkal jednou,“ líčil. „Ale Pardubice se za těch třicet let změnily k nepoznání. Je tu spousta parků, oddechových míst či kaváren. Město se mi moc líbí, jsem nadšený, že tu můžu žít,“ prohlásil.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

