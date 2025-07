„Ozvali se, ale zatím jsem nikam nešel, soustředím se výhradně na přípravu tréninků,“ zdůraznil 47letý liberecký rodák, kde momentálně leží jeho priority.

Mančaft převzal po svých předchůdcích Miloslavu Hořavovi a Marku Zadinovi ve dvojici s Karlem Mlejnkem a dosavadní spolupráci jen kvituje.

Měnit dramaticky styl týmu, který byl dvakrát za sebou ve finále, je hloupost. Filip Pešán, kouč Dynama

„Je pro mě moc důležitý. Dali jsme hlavy dohromady, protože není jednoduché všechno sladit — vyžaduje to velkou zkušenost,“ poznamenal Pešán. „Myslím, že to celé může správně fungovat i tím, že Venca Kočí v chlapech začíná a přitom je zároveň bývalý dlouholetý hráč,“ připomněl svého dalšího asistenta. Kočí v době, kdy Pešán šéfoval Bílým Tygrům, působil u libereckého dorostu a je jediným členem realizačního týmu, který z předchozího štábu u „áčka“ Dynama zůstal.

I trenér brankářů je tu totiž nový, příchod Jiřího Sklenáře klub oznámil teprve v polovině července. „Jirka je skvělý profík, snadno zapadl do kolektivu. Je klidný, poradí si se vším. A každá nová věc od něj, která má hlavu a patu, mužstvo posouvá dál,“ uvedl Pešán.

Čtveřice dostala na starost kádr, který se v létě zase poměrně solidně obměnil, hlavně v obraně. Jeho současná podoba (ještě by ji mohl zkrášlit eventuální přestup forvarda Jakuba Lauka) se hlavnímu trenéru přirozeně nadmíru zamlouvá. „Jsou tam velká jména, to je bez debat. Ale já už taky v lize nejsem nováček... Devadesát procent těch kluků mi prošla pod rukama,“ podotkl Pešán, v letech 2020–22 kouč reprezentace. „Kvalita je vysoká a doufám, že se nám to podaří ideálně pospojovat. Z uplynulých sezon se chceme poučit, ale měnit dramaticky styl týmu, který hrál dvakrát za sebou ve finále, je hloupost.“

Tým se podle něho nestavěl jen defenzivně, nebo naopak ofenzivně — i proto, že by měl být schopen reagovat na to, s čím se v zápase vytasí soupeř. „Jsem rád, že máme i důraznější typy hráčů,“ uvítal Pešán například podpis obránce Johna Ludviga, známého tvrďáka.

Velkou osobností do party pak určitě bude útočník Vladimír Sobotka, borec s šesti stovkami startů v NHL, který do loňska v extralize oblékal dres pražské Sparty.

„Vláďa je vynikající člověk, lídr do kabiny. Myslím, že tu zastane roli pravé ruky kapitána (Lukáše Sedláka) a bude jedním z tahounů týmu. A věřím, že se na to těší i on sám,“ mínil Pešán.

S křídelníkem Romanem Červenkou, který nyní řeší drobnou zdravotní indispozici, se však Sobotka, navzdory tomu, že se výborně znají ze Slavie i z národního mužstva, potká nejspíš leda na přesilovce.

„Je to na diskusi s nimi, ale jinak je v jednom útoku spíš nevidím,“ přemítal Pešán.

Dalo se předpokládat, že se svými kolegy nebude mančaft na startu přípravy na ledě šetřit, ostatně hráče vždycky čekají testy.

„Už minulý týden byl záběhový, ještě dobrovolný. Mile mě překvapila účast, kromě jednoho nebo dvou hráčů tam byli všichni,“ konstatoval Pešán. „Teď to byl náročný trénink, na dvě party. Pak jsme měli souboje a řekl bych, že toho kluci mají plné zuby. Ale odmakali to slušně,“ pochvaloval si v úterý.

Je jasné, že na něj i na hokejisty budou v nadcházející sezoně opět kladeny ty nejvyšší nároky.

„Potřebujeme do ligy dobře vstoupit, její začátek bude zásadní. Budeme pracovat tak, abychom si vytvořili co nejlepší pozici pro play off,“ nastínil Pešán. „Chceme hrát tak, aby fanoušci v Pardubicích byli pyšní na to, co převádíme, a chodili nás podporovat,“ dodal trenér.