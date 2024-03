Musíme zabrat v defenzivě, burcuje liberecký kouč Pešán před Olomoucí

„Play off je něco úplně jiného než základní část, sezona díky němu může být úspěšná, ale taky velmi neúspěšná.“

V základní části jste nakonec skončili sedmí. Jak to hodnotíte?

Asi jako drtivá většina týmů extraligy jsme měli sem tam výkyvy. Prohráli jsme zápasy, které jsme měli vyhrát, a pak zase kradli body v zápasech, kdy jsme si je možná ani nezasloužili. Myslím, že jsme velmi bojovně naháněli velikány soutěže, a když budu upřímný, tak bych řekl, že první čtyřka (Pardubice, Sparta, Třinec a Kometa) je nejen vzhledem ke stavbě kádru, ale i k ekonomickým možnostem asi spravedlivá. Myslím, že jsme statečně bojovali po boku Litvínova, Budějovic a dalších o to atakovat čtyřku a udělali jsme z toho aspoň trošku drama.

Zkraje sezony jste měli velmi špatná čísla v přesilovkách i oslabeních. Jste spokojen s tím, jak jste na nich zapracovali?

Myslím, že oslabení jsme po první čtvrtině extrémně zvedli, asistent Jirka Kudrna odvedl s týmem velkou práci. Naše přesilovky byly jako na houpačce, zlepšili jsme se v nich, pomohli jsme si v důležitých zápasech, ale jindy zase ne. Na obou věcech jsme ale hodně zapracovali.

A na čem jste museli zapracovat před vyřazovací částí?

Poslední skoro celou čtvrtinu základní části i přípravu na předkolo jsme vyplnili trénováním defenzivních činností, protože jsme dostali skoro nejvíc branek v celé lize. Neomlouvá nás ani fakt, že jsme jedním z nejofenzivnějších týmů. V play off musíme směrem dozadu zabrat a pomoct brankářům, kteří oba chytají v české extralize první rok. Věřím, že o ofenzivní sílu přitom nepřijdeme.

Co říkáte tomu, že útočník Filippi vyhrál bodování extraligy a jeho mladý parťák Rychlovský byl nejlepším střelcem?

Jsem za kluky hrozně rád. Je to velká reklama pro náš klub, když jsou naši hráči v popředí individuálních statistik.

Jak se osvědčilo, že jste dali šanci řadě mladých hráčů?

Je super, že máme budoucnost libereckého hokeje v týmu už letos, a doufám, že na to budeme navazovat další roky. Byl to i plán přestavby kádru během sezony a já věřím, že se nám to z velké části podařilo a potvrdíme to ve vyřazovacích bojích.

V předkole vás čeká Olomouc. Jaký je to soupeř?

Velmi nepříjemný, zkušený, má dobrou strukturu a herní systém, který v posledních letech stále opakuje, takže je to velmi těžký protivník. Na druhou stranu si myslím, že žádný z týmů, které do předkola proklouzly, si už v téhle fázi sezony nemůže vybírat.

Jak velkou výhodou pro vás bude domácí prostředí?

Může to být velká výhoda, protože se nemusí cestovat a můžeme se ve vlastních podmínkách připravit na vstup do předkola. Naše poslední zápasy v domácím prostředí ale nebyly nějak extrémně úspěšné, takže my máme respekt ze soupeře, i když začínáme doma.

Bude teď větší tíha na zkušených hráčích, aby působili na mladé?

V podstatě celá sezona je v duchu toho, že jak starší přistupují k vedení týmu a výkonu na ledě, tak tým buď padá, nebo běží. Teď bude ještě větší akcent na to, aby zkušenější hráči měli tým pevně v rukou, a aby nás provedli minimálně předkolem.

Jak to bude s brankáři? Během sezony jste neměli jasnou jedničku a Hrenák s Králem se různě střídali, navíc Hrenák byl dlouho nemocný...

Jedničku stejně jako v celé sezoně úplně jasnou nemáme, budeme asi reagovat na vývoj zápasů a podle toho s trenérem gólmanů Martinem Láskou brankáře nasazovat. Pevně věřím, že do předkola vstoupíme úspěšně a nebudeme muset měnit brankáře, ale jasně stanovenou jedničku nemáme.

Oba čeká první play off extraligy. Jak těžké je na to brankáře připravit?

Je to práce našeho trenéra gólmanů. Během sezony měli brankáři výkyvy, ale jejich výkonnost se ustálila. Důležité je, že v nejtěžších chvílích to i přes svůj nízký věk pevně vzal do ruky Daniel Král.

Půjdete do předkola kompletní?

Myslím, že na první zápas budeme v plné síle, samozřejmě vyjma obránce Ronalda Knota, který má trest. Zbytek týmu je zdravý a připravený hrát. Včetně útočníka Vlacha, který odstoupil z posledního domácího utkání.