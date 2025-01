Kdyby to mělo týmu pomoct, podám rezignaci, říká liberecký kouč Pešán

Muž, který v roce 2016 dovedl Bílé Tygry k titulu, si však nemyslí, že by jeho odchod současnou libereckou krizi vyřešil.

„Myšlenky na to, že bych nabídl svou rezignaci, určitě v hlavě mám. Majitel klubu (Petr Syrovátko) si s tou myšlenkou také minimálně hraje. Ano, možná by to pár hráčům rozvázalo hlavy a nohy, ale pořád si myslím, že tým se musí zvednout nějakým příchodem nebo jinou změnou než mým odchodem. Kdyby to ale byla změna, která pomůže, tak bych to udělal,“ řekl Pešán po domácí prohře s Vary.

Myšlenky na rezignaci máte poprvé v sezoně?

Trenérské řemeslo je takové, že každý trenér je v ohrožení furt. Udělal bych cokoliv, aby se tým zvedl, a kdybych cítil, že tým se mnou má nějaký problém, už bych rezignoval. Nemá ale cenu se bavit o mojí pozici, teď jde o celou libereckou organizaci, ta je v problémech a musíme udělat cokoliv, abychom se dostali z posledního místa nahoru. Myslím si, že tým se po všech těch zraněních a šílené půlce sezony, co máme za sebou, musí spíš uklidnit a nějakým dobrým zápasem to otočit.

Co vám v téhle krizi dál běží hlavou?

Mám takový pocit, že trejdy, kterým jsem se trochu bránil, jsou kromě návratů z marodky už jedinou šancí, jak ten tým probrat. Proti Karlovým Varům bylo evidentní, že máme zataženou ruční brzdu, kromě přesilovek a závěru jsme si nevytvořili žádný trvalejší tlak. Máme to už v hlavách. Bude se muset zatřást kádrem, ať už návratem Bulíře z marodky, budeme čekat i na uzdravení Musila. A možná dojde i k nějakým trejdům, ale týmům ze spodku logicky nikdo pomáhat nechce.

Liberecký trenér Filip Pešán během utkání s Karlovými Vary.

Je už ve vaší hře křeč?

Určitě. V trénincích na tom pracujeme, ale i tam nám kotouče skáčou a klid na hokejkách rozhodně nemáme. Čekali jsme na nějaký zápas, který šťastným závěrem zvládneme a sezonu začneme otáčet, teď to přesouváme do Třince.

Jak moc libereckou sezonu ovlivňují zranění?

Vymlouvat se na to nejde. Hráči se sice vracejí, ale to ještě neznamená, že budou hrát okamžitě dobře. Věříme, že kluci, kteří byli dlouho mimo hru, jako Filippi nebo Budík, se dostanou do formy. Na týmu je vidět snaha, ale kotouče se neodráží, jak by měly, a není to náhoda.

Straší vás pohled na tabulku?

Hodně a po posledních výsledcích ještě víc, protože týmy se nám vzdalují. Baráž, kterou Liberec zažil před naší úspěšnou érou, máme pořád v hlavě a je to pro nás velký strašák.