Liberecký kouč Pešán: Panika tu nepanuje, ale situace je velmi špatná

V nynější reprezentační přestávce se liberečtí trenéři v čele s Filipem Pešánem pokusí v Bílých Tygrech znovu probudit predátorské instinkty. V rozhovoru pro klubový web Pešán nastínil hlavní problémy týmu a připustil i vlastní chyby.

„To, že sezona může být minimálně na začátku složitá, jsme trochu očekávali, protože máme v týmu několik hráčů, kteří ligu nikdy nehráli a potřebují trochu času a trpělivosti. Aktuální situace, ve které se nacházíme, je ale samozřejmě velmi špatná a suterén tabulky chceme co nejrychleji opustit,“ řekl liberecký trenér.

Jeho tým od začátku sezony zaznamenal jen tři tříbodové výhry. Pro srovnání, rivalská Mladá Boleslav jich má třikrát více. Devět z posledních deseti zápasů Severočeši prohráli, zaostávají i ve většině statistik, v počtu vstřelených a obdržených gólů patří na chvost tabulky.

Jednou z objektivních příčin je marodka, která tým od startu sezony sužuje a kosí i největší opory. V současné chvíli stále chybí letní posila z NHL Radim Šimek, další zkušený obránce Lukáš Derner nebo vítěz loňského bodování extraligy Tomáš Filippi.

Brněnský brankář Michal Postava pozorně sleduje, kterak liberecký útočník Martin Faško-Rudáš (vlevo) vybízí ke střele spoluhráče Tomáše Filippiho.

„Není to alibismus, ale neskutečně nás v nastavené koncepci zastavují zranění. Navíc zranění, která byla po ráně pukem, nejednalo se tedy o svalové problémy způsobené přetížením v rámci suché přípravy,“ stýská si Pešán s tím, že mladé mužstvo potřebuje lídry, kteří však průběžně chybějí. „Plánovitě jsme sestavili nejmladší tým v extralize. Je ale až nefér vystavovat mladíky do rolí, do kterých se měli teprve dostat v budoucnu. Tohle má bezpochyby vliv na jejich výkon.“

Liberecká cesta výchovy vlastních mladých hráčů a jejich posou vání do A-týmu je dlouhodobá klub z ní nechce ustupovat. Nemů že se však jako v minulosti opřít farmu v Benátkách. „Bohužel klu ci, kteří hostují v Maxa lize, sice na skakují, ale není to tak snadné Týmy ve druhé nejvyšší soutěži ne můžeme a nechceme oslabovat Naneštěstí například Petr Kol mann, který nám mohl přinést to lik potřebnou zkušenost do zad ních řad, se po dvou zápasech nás taky zranil,“ konstatoval tre nér Tygrů.

Pešán i přes narůstající krizi tlači tým do aktivního hokeje, ale nako nec od toho musel ustoupit. Te přiznává, že se dopustil chyby „Trochu si vyčítám, že jsem nezare agoval na zdravotní a výsledkovou situaci dříve. Pořád jsme chtěli hrát aktivní hokej, který nám vloni zajistil pozici druhého nejofenzivnějšího týmu v lize. Poslední týden jsme to ale už trochu pozměnili, musíme hrát zodpovědněji dozadu, což bylo vidět už v zápasech s Litvínovem a Plzní,“ řekl trenér Liberce.

V reprezentační přestávce chce proto s hráči kromě kondice zapracovat i na novém herním systému, který by pak chtěl držet do konce sezony. Pauza je pro klub důležitá i z pohledu návratu zraněných hráčů. „Do tréninku se vrátili Radim Šimek i Tomáš Filippi. Zranění ale doléčují i hráči, kteří už v posledních zápasech nastupovali,“ prozradil Pešán. Do tréninku by se měl zapojit i mladý útočník Jaromír Pérez, obránce Derner by měl začít testovat zraněnou nohu.

Brankář Petr Kváča z Liberce inkasuje gól v utkání s Vítkovicemi.

Vedení Liberce aktuálně uvažuje i nad změnami v kádru. „Nějaké přijdou, ale zároveň se nechceme upínat k tomu, že jenom ty nás vytáhnou z výsledkové krize. Aktuálně spíš vyhlížíme návrat opor z marodky, čímž by se sestava ustálila,“ nastínil Pešán.

Plán po reprezentační přestávce je jasný: rychle vybřednout z posledního místa, které je pro ambiciózní celek nepřijatelné. Ani trpělivost klubového prezidenta Petra Syrovátka nemusí být bezbřehá. „S výsledky týmu není spokojený, nechce vidět Bílé Tygry na spodku tabulky, ale zároveň věří, že se situace obrátí po reprezentační pauze. Panika tu v současné chvíli nepanuje, ale zároveň si uvědomuji, že jsem zodpovědný za současný stav a že podpora a důvěra z jeho strany není nekonečná,“ dobře ví Filip Pešán.

Jedinou změnou v realizačním týmu byl zatím odchod asistenta trenéra Borise Žabky, který měl na starosti přípravu obránců a začátkem listopadu skončil v klubu na vlastní žádost.