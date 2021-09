Novotného výstavní zákrok zachránil Vary. Smrdělo to debaklem, štve Fleka

Novotného povedený zákrok se odehrál ve 39. minutě za stavu 0:2. Pro Karlovy Vary klíčový moment, neboť se hosté po druhé přestávce nadechli k vyrovnání.

Byť nakonec Vary prohrály 2:3 v prodloužení, Novotný svému týmu získal alespoň bod.

„Můžeme mu ohromně poděkovat, že to po dvou třetinách bylo jen 0:2. Smrdělo to debaklem už v první části, Olomouc měla spoustu gólových šancí. Byl to jeho zápas a dost nás držel,“ pochválil 30letého kolegu útočník Jakub Flek pro klubový web.



Právě tu největší připravil Strapáčovi Jakub Navrátil, jenž využil prostoru při přečíslení dvou na jediného obránce. Navrátil karlovarského Tomáše Hanouska obhodil, Strapáč střílel prakticky do prázdné brány.

Novotný se ale švihem vrátil a s velkým štěstím zasáhl. Hůl mu samou setrvačností vyklouzla a odletěla do rohu kluziště.

„Měl tam krásné zákroky, Péťovi Strapáčovi chytil jasný gól, to byl opravdu výstavní zákrok,“ smekl olomoucký útočník Jan Káňa.

„Filip Novotný nás udržel ve hře,“ souhlasil i asistent trenéra Energie Tomáš Mariška. „Jen díky němu nebyl náskok domácích větší.“

Flek, Novotný i Mariška se shodli na tom, že bod z Olomouce je pro Karlovy Vary zlatý. Západočeši jich mají celkově po pěti zápasech sedm a v tabulce drží sedmé místo.

„Se štěstím se nám povedlo remizovat, musím klukům poděkovat, že se jim podařilo skórovat, bez nich bychom jeli domů s nulou, soupeř byl dvě třetiny lepší,“ řekl sám Novotný.

Spokojen být ale nemůže, protože Vary na Hané prohrály třetí zápas v řadě. Předtím nestačily na Hradec Králové ani na Liberec a zkazily si dojem po úvodních výhrách nad Kometou a Vítkovicemi.

Další duel je čeká v úterý proti Kladnu od 17:30.