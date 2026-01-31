Hokejová chytrost. Asi je vidět, kdo je střelec, bavil se Král po pasu Zábranského

Budějovice hrály velmi svižně, byť přijely hodně pošramocené sebevědomím i marodkou. Cítili jste odhodlání přetrhat jejich sérii nezdarů?
Přijely s tím, že sem jedou vyhrát, i když se jim teď nedaří, a donutili nás k hokeji nahoru a dolů.
Vaše gólová akce s parťákem v obraně Liborem Zábranským byla jako z hokejové učebnice. Po buly jste na sebe natáhl pozornost sjetím k levému hrazení a před branku vám sjížděl Zábranský, který uklidil přihrávku tečí pod víko. To nebyla náhoda. Dvakrát jste se takto hledali.
Popravdě tam gól vyšel z toho, že Libor dobře přečetl tu situaci. Sjel si na zadní tyčku a dobře to trefil. Řekli jsme si to předtím na buly, ale není to, že bychom to trénovali.
Horáček o souhře svých beků
„Na ledě není nic náhoda a věci často vychází se systémů, ze struktur, které máme naučené. Ale pak jsou věci, co vychází z kreativity hráčů a proto se díváte třeba na tyhle dva v extralize. Jsou oba hrozně šikovní hráči, se kterými je radost pracovat.“
Stejnou souhru jste ale předvedli i v druhé třetině, ještě tedy bez gólové tečky.
Jo, ale to vyšlo z toho, že jsme je tam zatlačili, takže jsme oba sjížděli k bráně. Libor to tam udělal výborně.
Takže to na tréninku takto nejezdíte?
Ne, je to hokejová chytrost.
A střelec ve vaší dvojici je daný?
Teď to takhle vyšlo, že jsem to Liborovi dával já. Ale podle toho, kolik má gólů, tak si myslím, že on je teď ten střelec.
Vy už jste po návratu ze zranění v herní pohodě?
Už jsem se dostal do zápasového tempa, takže jsem rád, jak to teď je.
Čeká vás v extralize hrozně dlouhá pauza, tak jak se na ni „těšíte“?
Tím, že těch zápasů přece jenom bylo teď v poslední době hodně, tak se na pauzu určitě těšíme. Bude delší, než je obvyklé, ale těšíme se na to.
Jak dlouhé je skutečně volno, než začne příprava?
Myslím si, že nějakých šest dní tam od trenérů máme. Pak už se normálně naběhne do tréninku v průběhu týdnů a možná budou volné víkendy.
Na těch šest dní připadá v úvahu nějaká kratší dovolená v teple?
Mám v plánu akorát nějaké procházky, to bude tak všechno.
Bylo třeba s hráči, kteří jedou na olympijské hry, tedy s Jakubem Flekem a Lukášem Cingeľem, potřeba nyní jednat v rukavičkách? Byli opatrnější, dávali na sebe větší pozor?
Já myslím, že ne. Podle mě, když na to člověk víc myslí, tak je to akorát tím horší. Takže se k nim přistupovalo úplně normálně.
V domácích zápasech jste schopni vybičovat se k dobrým výkonům. Proč to venku tolik skřípe?
Venku nám vždy uteče začátek a potom to doháníme. A v tom je asi ten největší problém. Když se pak do zápasu nějak dostaneme, tak si myslím, že už se to dá. Naše začátky zápasu jsou ale problém. Když dostanete dva rychlé góly, a pak musíte celý zápas dohánět, tak je to těžké.