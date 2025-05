Čtyři sezony na farmách Toronta a Pittsburghu stačily, v NHL zůstane u Filipa Krále – aspoň prozatím – u dvou odehraných utkání. Kometa o něho měla zájem už během sezony, v zájmu vytrvala a kreativního obránce nakonec získala.

„Cílem je pomoct opět k titulu, to by bylo nejlepší. Rozhodně chci bojovat o nejvyšší příčky a přinést mužstvu, co se ode mě očekává, tedy kvalitní hru do obrany a podporu ofenzivy,“ řekl kreativní zadák jednoznačně.

Kometa by v něm měla získat velkou posilu hlavně do přesilovek a pravidelného sběratele asistencí.

Čtyři roky jste působil v zahraničí, z toho tři roky v zámoří a jeden rok ve Finsku. Co vás vedlo k návratu?

Už před uplynulou sezonou, když jsem trénoval na ledě s Kometou, jsem byl v kontaktu s jejím manažerem Tomášem Vincourem a bavili jsme se o různých možnostech. Zmiňovali jsme i tu, že kdybych nebyl v sezoně spokojený, můžeme si o tom promluvit, k tomu však nedošlo. Nicméně volali jsme si vícekrát, v listopadu, pak v lednu, nakonec před koncem základní části v AHL. Zvažoval jsem své možnosti a Brno je moje srdcovka.

Před čím vším jste mu dal přednost?

Ve Finsku už jsem jeden rok hrál, tam už jsem jít nemusel. Švédsko ve hře bylo, ani k němu jsem se ale tolik nepřikláněl. Řekl jsem si, že když už se vracet do Evropy, tak už rovnou do extraligy. Změnil bych to jedině v případě angažmá ve Švýcarsku, tam to ale bohužel nedopadlo. Vypadlo mi z toho, že jasná volba bude jít domů.

Filip Král Narodil se 20. října 1999 v Blansku.

Je odchovancem Komety Brno, sbíral s ní mládežnické tituly a v extralize má zlato z roku 2017.

Draftován Torontem v roce 2018 ze 149. pozice.

V NHL si za Toronto zahrál ve dvou zápasech.

V EHT má na kontě osm zápasů.

Ve Finsku pomohl Pelicans Lahti ke stříbru a dostal se do All Stars Teamu.

Byl členem vítězného celku na Hlinkově memoriálu do 18 let.

Byl o vás zájem i jinde v extralize?

Nějaké nabídky jsem dostal, to nebudu zastírat. Díky tomu, že Kometa zájem měla taky a nabídla mi dobré podmínky, nebyl důvod obracet se jinam.

Varovaly vás příběhy jiných bývalých brněnských obránců Michala Kempného a Jakuba Zbořila, kteří místo Komety zamířili ze zahraničí jinam a fanoušci jim to nemohou odpustit?

Nikdy neříkej nikdy, tím bych asi začal. Pak bych řekl, že někdy je ta zloba vůči hráčům namířena i trochu neprávem. Kempas už bydlel v Praze, když se rozhodl upsat Spartě, u něho bylo ale nešťastné dřívější prohlášení, že by do Sparty nikdy nešel. U Zbóři to bylo nešťastnější ještě víc, ten přece s Kometou absolvoval i prohlídku stavby nové haly a pak se dohodl s Pardubicemi. Samozřejmě jsem přemýšlel i nad tím, jaké by to bylo, kdybych přijel v jejich situaci do Brna, celá hala by mě vypískala a řvali by po mně to, co se řve po nich. Jak bych se cítil já i moje rodina na tribuně. Já jsem se díky tomu, že jsem byl spokojený s brněnskou nabídkou, nikde jinde rozhlížet nemusel, dokážu však pochopit i hráče, kteří to mají jinak.

Má už extraliga takový zvuk, že se vyplatí mířit za smlouvou přímo do ní a ne vyčkávat, jaké možnosti se otevřou třeba na severu Evropy?

Za poslední roky se zvedla jak herně, tak jmény hráčů, kteří v ní působí. Pro mě osobně už to bylo tak, že raději jít do Česka než do Švédska. Ale nebudu zastírat, že k tomu vedla i absence českého spoluhráče v týmu ve Švédsku. Pamatuju si, jak jsem si předloni ve Finsku užíval, že jsem byl v mančaftu s Michalem Jordánem. Představa, že bych byl někde v cizině rok sám bez krajana, mi po chuti moc nebyla.

Srovnala se úroveň extraligy oproti zahraničí i po finanční stránce?

Samozřejmě hrajeme i kvůli penězům. Kdo říká, že ne, tak ten podle mě mlží. (úsměv) Já můžu zopakovat, že s podmínkami, jaké mi dalo Brno, jsem spokojený.

Hokejista Filip Král se chystá na novou sezonu.

Na farmě v AHL je to horší?

To spíš až v ještě nižší soutěži, v ECHL, tam chodí kluci v létě do práce. AHL není na vyskakování, dá se tam ale v pohodě vystačit. Hráči v AHL rozhodně neživoří.

Tím, že v ní v pětadvaceti letech po čtyřech sezonách na farmách Toronta a Pittsburghu končíte, za sebou už zavíráte dveře?

Nechci tvrdit, že se do Ameriky už nevrátím. Člověk nikdy neví. Dospěl jsem ale do fáze, kdy bych byl raději top bek v Evropě, hrál hlavní roli při přesilovkách a při hře pět na pět a zařadil se mezi lídry, než abych se tlačil na pozici pátého nebo šestého beka v NHL, na což mají parametry úplně jiní – vyloženě defenzivně ladění – borci.

Dalo vám zámoří, ať už v juniorkách, na farmách nebo při krátké epizodě v NHL v Torontu všechno, co mohlo?

Kdyby byla možnost, pro odehrání víc zápasů bych se tam ještě vrátil. Teď ale chci být lídrem u nás.

Jakou pozici jste měl v uplynulé sezoně na farmě Pittsburghu?

Nechávali mě hrát s pukem a dopředu. Věděli, že dokážu rozehrát pod tlakem, podpořím útok. Chtěli po mně, abych byl jeho základním kamenem. Popravdě jsem si tu sezoně hrozně moc užil, s trenéry i se spoluhráči jsem měl výborný vztah. Kdybych to měl srovnat s Torontem, tam tehdy taková pohoda nebyla. Asi to bylo i tím, že jsem teď o pár let starší. Věřím, že tento rok mi hodně dal, i když jsem se do NHL nepodíval.

Na poslední týden základní části vás ale Penguins z farmy povolali. Proč jste si nezahrál?

Měl jsem zasáhnout do posledního zápasu, což se nestalo a vysvětlili mi to chladnými vztahy mezi trenéry a vedením. Tak se mi vedení omluvilo, že mě z farmy tahali zbytečně. Je mi líto, že jsem aspoň ten jeden zápas nepřidal, na situaci a mém rozhodnutí by to ale stejně asi moc nezměnilo.

Jaké máte očekávání od Komety a od sebe?

S tím, jak jsem poslední dva tři roky hrál, můžu věřit, že přicházím jako posila. Očekávání jsou velká, to cítím. Chci Kometě pomoct k titulu a očekávám od ní, že mi dá důvěru, podpoří mě a já jí to budu schopen svými výkony splatit.

Filip Král z Komety Brno.

Majitel klubu Libor Zábranský nedávno řekl, že v jeho plánu figurujete v jedné obraně s jeho synem. Těšíte se taky na to, až si se svým bývalým parťákem a kamarádem zahrajete?

Prošli jsme spolu mládeží, do chlapů jsme nakoukli společně a teď už budeme v týmu v rolích lídrů, na což se já rozhodně těším. Pro nás to bude jak další pěkná zkušenost, tak nová motivace.

Sledoval jste během play off, co Zábranský předváděl zejména v oslabeních, kde byl králem zblokovaných střel?

Za mě to bylo neuvěřitelné, co předvedl. Ukázal svůj charakter, že by za Brno padnul. Bral jsem ho jako jednoho z nejlepších obránců Komety, díky nimž se vyhrál titul.

Dovedete si u sebe představit, že byste do sebe takhle nechal střílet?

Já moc střely neblokuju, jsem orientovaný víc do útoku, v play off to však musí dělat každý. Tam nad tím člověk nepřemýšlí. Pokud má mužstvo na ledě hráče, který tohle nedokáže, nemůže nic velkého vyhrát. Otázka je, zda to každý i umí. Hráč musí vědět, jak si stoupnout, kam se nechat pukem trefit, aby se hned nezranil. Tím by mančaftu moc nepomohl. Upřímně musím říct, že tohle je aspekt hry, kde bych asi já osobně tolik platný nebyl.