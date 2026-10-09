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Tipsport extraliga 2026/27

Vypadl ze sestavy, proti Spartě ale válel. Důvod absence? To je mezi námi, říká Král

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  13:40
Hokejisté Komety se radují z branky proti Spartě.

Hokejisté Komety se radují z branky proti Spartě. | foto: ČTK

Matěj Blümel ze Sparty (vpředu vpravo) střílí gól brankáři Aleši Stezkovi z...
Josef Kořenář natahuje vyrážečku po puku.
Jakub Brabenec se snaží tečovat kotouč před brankou Josefa Kořenáře.
Jiří Pospíšil cloní před brankářem Alešem Stezkou.
7 fotografií
Jistě měl úplně jiná očekávání. Být oporou, trávit na ledě spoustu času, třeba se i poprat o šanci v hokejové reprezentaci. Jenže místo toho obránce Filip Král bojuje v Kometě jen o obyčejné místo v sestavě. „Není to něco, co vás potěší,“ přitakává.

I proto byl rád, že se ve čtvrtek vešel do zápasové nominace. A že tradiční bitvu proti Spartě výrazně pomohl naklonit ku prospěchu Komety.

„Těší mě to. Zvlášť, když jsem poslední dva zápasy nehrál,“ souhlasil po vyhraném duelu v Praze (4:3P), který si zpříjemnil gólem a dvěma asistencemi.

V minulé sezoně byl zvyklý na jiné vytížení. Patřil mezi naprosto klíčové muže defenzivní řady, spolu s Liborem Zábranským a Janem Ščotkou táhli obranu Komety.

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Jenže v létě se zadáci v týmu značně proměnili. Přišel Luke Witkowski, Radek Kučeřík, Richard Nedomlel, nedávno ještě Aaron Irving. A Král najednou vypadl ze sestavy.

„Snažil jsem se pracovat a držet se v kondici, kdyby přišla šance jít zpátky do zápasu, abych odvedl svou práci,“ říkal Král.

Nakonec chyběl na soupisce proti Mladé Boleslavi a Českým Budějovicím, ve třetím říjnovém klání na Spartě už ale hrál. Možná i s přispěním absence Ščotky.

Filip Král nahrál Robertu Leinovi, který rozhodl o výhře Komety proti Spartě v prodloužení.

„Snažil jsem se nad tím nijak nepřemýšlet. Prostě jsem dělal věci, které umím, a hrál jednoduše. To, že mi tam napadaly i asistence, je jen takový bonus,“ pravil.

Posazení na tribunu tak očividně posloužilo jako správná motivace. Byť v uplynulé sezoně nasbíral 15 bodů ve 37 zápasech a ještě na květnových Českých hokejových hrách bojoval o nominaci na mistrovství světa.

Ačkoliv se nakonec na turnaj ve Švýcarsku nepodíval, asi málokdo mohl tušit, co nastane v klubu o pár týdnů později.

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Král ztratil dominantní pozici v týmu, musí si ji získat. Avšak prý ví, proč se tak stalo a proč ho trenéři dvakrát posadili.

„Komunikace je základ. Bavili jsme se o tom, ale nechal bych to mezi námi,“ odpovídal na dotaz, co stálo za jeho absencí ve dvou zápasech, přestože ho netrápily zdravotní komplikace.

Výkonem na Spartě ukázal, jak by se chtěl prezentovat i ve zbytku sezony. Teď musí dokázat, že nešlo o ojedinělé vzepření, nýbrž o počátek začínající formy.

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2. HC Dynamo PardubicePardubice 9 7 0 0 2 39:25 21
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 7 5 0 0 2 19:10 15
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 9 3 2 1 3 23:21 14
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 8 3 2 0 3 23:20 13
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 9 4 0 1 4 23:28 13
7. Rytíři KladnoKladno 8 2 2 2 2 24:26 12
8. HC Sparta PrahaSparta 9 3 0 2 4 28:28 11
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 8 3 0 2 3 21:25 11
10. HC Kometa BrnoKometa 8 2 2 0 4 24:26 10
11. HC Verva LitvínovLitvínov 8 2 1 1 4 20:25 9
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 7 2 0 1 4 19:26 7
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 1 1 1 5 18:31 6
14. HC OlomoucOlomouc 8 1 1 0 6 16:30 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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