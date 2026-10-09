Vypadl ze sestavy, proti Spartě ale válel. Důvod absence? To je mezi námi, říká Král

I proto byl rád, že se ve čtvrtek vešel do zápasové nominace. A že tradiční bitvu proti Spartě výrazně pomohl naklonit ku prospěchu Komety.
„Těší mě to. Zvlášť, když jsem poslední dva zápasy nehrál,“ souhlasil po vyhraném duelu v Praze (4:3P), který si zpříjemnil gólem a dvěma asistencemi.
V minulé sezoně byl zvyklý na jiné vytížení. Patřil mezi naprosto klíčové muže defenzivní řady, spolu s Liborem Zábranským a Janem Ščotkou táhli obranu Komety.
|
Drama v Praze vyhrála Kometa. Sparta fantasticky srovnala, radost jí vzal Leino
Jenže v létě se zadáci v týmu značně proměnili. Přišel Luke Witkowski, Radek Kučeřík, Richard Nedomlel, nedávno ještě Aaron Irving. A Král najednou vypadl ze sestavy.
„Snažil jsem se pracovat a držet se v kondici, kdyby přišla šance jít zpátky do zápasu, abych odvedl svou práci,“ říkal Král.
Nakonec chyběl na soupisce proti Mladé Boleslavi a Českým Budějovicím, ve třetím říjnovém klání na Spartě už ale hrál. Možná i s přispěním absence Ščotky.
„Snažil jsem se nad tím nijak nepřemýšlet. Prostě jsem dělal věci, které umím, a hrál jednoduše. To, že mi tam napadaly i asistence, je jen takový bonus,“ pravil.
Posazení na tribunu tak očividně posloužilo jako správná motivace. Byť v uplynulé sezoně nasbíral 15 bodů ve 37 zápasech a ještě na květnových Českých hokejových hrách bojoval o nominaci na mistrovství světa.
Ačkoliv se nakonec na turnaj ve Švýcarsku nepodíval, asi málokdo mohl tušit, co nastane v klubu o pár týdnů později.
|
Další porážka, Spartě nestačilo ani 47 střel. Šťastní nejsme, ani za bod, líčí Augusta
Král ztratil dominantní pozici v týmu, musí si ji získat. Avšak prý ví, proč se tak stalo a proč ho trenéři dvakrát posadili.
„Komunikace je základ. Bavili jsme se o tom, ale nechal bych to mezi námi,“ odpovídal na dotaz, co stálo za jeho absencí ve dvou zápasech, přestože ho netrápily zdravotní komplikace.
Výkonem na Spartě ukázal, jak by se chtěl prezentovat i ve zbytku sezony. Teď musí dokázat, že nešlo o ojedinělé vzepření, nýbrž o počátek začínající formy.