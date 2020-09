Hronek táhl Hradec. Zvládl skoro půl hodiny na ledě a vítězný gól

Hronek strávil na ledě při hradecké výhře více než 27 minut, z toho osm na přesilovce a téměř šest v oslabení.

Sebejistý výkon korunoval vítězným gólem z druhé minuty.

Ta střela se vám povedla, že?

Filip Pavlík mi to hlavně dobře hodil, přesně mezi nohy. Já se už jen snažil trefit bránu. Nám celkově vyšel začátek, to hrozně pomohlo. Budějovice v prvních minutách úplně odpadly.

Jak jste si užil zápas za Hradec po čtyřech letech?

Jsem rád, že jsme vyhráli, o to jde, o ty tři body. Navíc tehdy jsem byl v úplně jiné pozici. Užil jsem si to. V začátku jsme je zatlačili, pak si to už jen pohlídali. Nic jsme jim nedovolili, takticky jsme to zvládli opravdu dobře.

Neměl jste problém se širokým kluzištěm?

Neřekl bych, kluci mi pomohli. Žádný větší výpadek jsem neměl.

Neříkal jste si ale přece jen, že budete raději zodpovědnější?

Tak hrál jsem s Richardem Nedomlelem, věděl jsem, že mě kdyžtak pokryje. Něco jsme si řekli a bylo to v pohodě.

Vnímal jste rivalitu mezi Hradcem a Budějovicemi?

Čekal jsem, že fanoušci nebudou příjemní. Myslím ale, že by tomu slušelo mnohem víc, kdyby tu mohlo být vyprodáno. Zápas by měl větší náboj. I tak byl velice dobrej, a to z obou stran.

Vítkovice čekají na výsledky testů, možná s nimi v neděli nebudete hrát. Je to problém?

Ještě se nic neví, máme pár dní a zas tak hrozný to nebude. Nedá se nic dělat, taková je situace.

Vítkovice následně ve 21:22 oznámily, že v týmu mají 19 nakažených, takže tým musí do karantény na deset dní.