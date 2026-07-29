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Tipsport extraliga 2026/27

Sen se Spartou je pro mě víc než NHL. Chlapík odmítl zámoří, Tomášek ho mrzí

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  14:00
Patrik Augusta (vlevo) diskutuje s Filipem Chlapíkem.

Patrik Augusta (vlevo) diskutuje s Filipem Chlapíkem. | foto: HC Sparta Praha

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...
Hokejisté Sparty se radují z gólu Filipa Chlapíka.
Sparťanský útočník Filip Chlapík slaví svůj gól s Jakubem Krejčíkem.
Sparťanský útočník Filip Chlapík prohazuje kotouč kolem kladenského forvarda...
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Sezonu odehrál ve skvělé formě, ukázal se i na olympijských hrách. Nejen poté se začalo řešit: Nevydá se Filip Chlapík ještě na jednu štaci do NHL? Zájem o něj skutečně byl, sám se ale rozhodl zůstat. „Měl jsem to nastavené tak, že by to pro mě muselo být hodně zajímavé, abych do zámoří odešel,“ říkal kapitán hokejové Sparty.

Naposledy si nejlepší ligu světa vyzkoušel před pěti a půl lety, v Ottawě si ale pevnou pozici v sestavě nevybojoval.

Nyní mohl zabojovat o místo v NHL znova. Ale s díky odmítl.

„Zájem o mě nějaký byl, něco se probíralo. Ale říkal jsem už několikrát, že chci být tady. Mám sen, který bych si chtěl splnit a je pro mě víc než NHL,“ pravil Chlapík po otevřeném tréninku v pražských Holešovicích.

Co by vás přesvědčilo?
Musel bych vidět, že mám šanci hrát ve třech lajnách. Zažil jsem si, jaké to je pendlovat, být na hraně. Zkrátka pozice, jakou mám teď tady, je pro mě mnohem zajímavější, než co jsem odmítal.

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále extraligy.

Kdy jste to rozsekl definitivně?
Deadline byl nějakého 15. nebo 16. června, tehdy se to řešilo intenzivně. Potřeboval jsem vědět, jak mám směřovat letní přípravu. Ale jak jsem říkal, v hlavě jsem to měl nastavené od začátku a jsem rád, jak to dopadlo.

Je rozdíl se do zámoří vydat mladý, než když má rodinu a je zabydlený?
Každý to má nastavené jinak. Hodnoty a cíle mám nyní jiné, spojené se Spartou. Cítím, že moje cesta je tady.

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Léto jste měl komplikovanější, musel jste na operaci. Jak se vám vede nyní?
Cítím se dobře. Je to nějaký měsíc a půl zpátky, jednalo se o specifickou operaci a byla zapotřebí. Bohužel mi zasáhla i do přípravy, ale odjeli jsme skvělou práci s kondičákem. Bude to dobré.

Ještě v něčem vás limituje?
Lehce, málo. Bojoval jsem s tím od prosince, pořád mám trochu bloky v hlavě, co tělo může a co ne. Ale vyvíjí se to dobrým směrem.

Matěj Blümel se stává novou posilou hokejové Sparty.

Na ledě ale trénujete, konkrétně ve trojici s Michaelem Špačkem a nováčkem v týmu Matějem Blümelem. Co by měl on do formace přinést?
Je to mladý kluk, který výborně bruslí a má všechno, co kvalitní hokejista potřebuje. Lidsky si rozumíme všichni, je to spíš o tom, abychom si sedli hokejově. Může to kliknout hned, ale nemusí. Je na nás, abychom s tím pracovali a vyvíjeli chemii v lajně. Doufám, že to bude fungovat, že pomůžeme týmu a že i Matěj se bude cítit dobře a bude odvádět to, co se od něj tady očekává.

Prý se Blümel na spoustu věcí vyptával právě vás. Co jste mu o Spartě řekl?
Pravdu! Potkali jsme se v den, když tady podepisoval smlouvu, dlouho jsme si povídali. Popisoval jsem mu, jak to tady funguje, jakou máme kabinu, jak chceme, aby to tu probíhalo. Jemu se to moc líbilo a myslím, že nám moc pomůže, je to skvělý kluk.

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Naopak vás neposílil váš kamarád David Tomášek, jenž si vybral Pardubicemi. Vzájemné zápasy by mohly mít ještě větší náboj, ne?
Asi ano, ale nemyslím si, že to jeden hráč nějak změní. Víme, jaký tým mají, vyhráli ligu, náboj by mezi námi byl tak jako tak. Spíš je otázka na něj, když bude hrát proti nám. My jsme se o tom s Tomasem bavili, mrzí mě, že se takto rozhodl, ale je to jeho život, měl na to právo.

Máte nový realizační tým, vede vás Patrik Augusta. Jak se vám pod ním zatím trénuje?
Dobře. Zase nové tváře, nějaká nová vize. Myslím, že nám všem se to líbí. Něco je podobné jako v minulosti, ale nové nápady, které chtějí zapasovat do týmu, jsou za mě skvělé a myslím, že to bude dobře fungovat.

Nový trenérský štáb hokejové Sparty. Zleva Michal Neuvirth, Patrik Augusta, Ladislav Šmíd a Tomáš Netík.

Naopak v kabině žádné razantní zemětřesení nepřišlo.
A je to skvělé. Posledních čtyři nebo pět let doznal tým jen malých změn, minulou sezonu jsme ho budovali do play off a sami sobě jsme ukázali, že morál je víc než talent. Doufám, že si to přeneseme do nové sezony, že začneme tak, jak jsme končili, a bude nám to šlapat.

Opět povedete Spartu jako kapitán. Už jste si na tuto roli zvykl?
Nástup pro mě nebyl jednoduchý, dal jsem hodně síly a vůle do seberozvoje, po nějakém čase si to sedlo. Pak jsem se cítil já i tým komfortně. Pořád šlo o první rok, můžeme na něj navázat i se zlepšovat.

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1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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