Věděli jsme, že sílu máme, komentoval Chlapík sparťanské povstání

„I přes lehkou krizi jsme věděli, že tým má sílu a že když uděláme sérii, tak to vyjde. Důležité byly příchody vynikajících hráčů jako Matuškin a Tomášek. Celé mužstvo zapadlo do sebe a i atmosféra je skvělá,“ poznamenal 24letý útočník ke zlepšení mužstva.

„Navíc jsem zapomněl zmínit naše vyrovnané gólmany, oba chytají výborně,“ dodal po chvíli.

„Hlavně se uzdravili hráči, kteří nám zejména v obraně chyběli. Začali chytat oba gólmani a drželi jsme se systému. Atmosféra v mužstvu se pak úplně změnila,“ navázal na jeho slova trenér Josef Jandač, jehož odchod si sparťanští fanoušci ještě před pár týdny žádali.

Nyní je situace diametrálně odlišná. Kouči Pražanů se ovšem ani v neděli hra jeho týmu nepozdávala a výkon označil za „ne nijak dobrý“: „Alespoň to splnilo účel a uhráli jsme si čtyřku, která ještě donedávna byla hodně vzdálená,“ doplnil.

Filipe, přece jen jste se dostali do elitní čtyřky a základní část zakončíte na třetím místě...

Kdo by to byl před měsícem řekl. Dnes jsme věděli, že když vyhrajeme, tak ve čtyřce budeme. Byl to náš cíl.

Nebylo pro vás trochu těžší hledat motivaci v tom ohledu, že jste hráli s posledním a jistě sestupujícím Zlínem?

Trochu to klame, jak oni nic nehrají. Každopádně odvedli dobrý výkon, ani u nich to nebylo lehké. A když nám jde o volno a elitní čtyřku, tak bylo jasné, co potřebujeme. Motivaci jsme tím pádem měli.

Zmínil jste volno. Čtvrtfinále vás čeká až po čtrnáctidenní pauze – pomůže vám období klidu?

Určitě, pauza je strašně důležitá. Už potřebujeme nabrat síly, které postupně ubývají. Navíc můžeme zapracovat na detailech, které nám dělají problémy.

Jak složité pak bylo zůstat v klidu v průběhu sezony?

Bylo to hodně náročné. NIkdo nebyl spokojený, ani vedení... Myslím, že teď nám pomáhají i diváci, kteří mohli začít chodit.

Vy sám už téměř jistě nepřijdete o pozici nejproduktivnějšího hráče. Tušil jste, že se vám základní část takhle vydaří?

Vůbec nevím. Jen vím, že když hraju dobře, tak body přijdou (usmívá se)... Kladu si většinou menší cíle, ale začalo mi to tam padat. Sebevědomí pak roste. Nějakou hokejovost jsem ztratil v Kanadě a chtěl jsem ji zase dostat zpět, což se povedlo. Je to bonus, ale v play off se začíná od nuly, a tam je potřeba, abych byl v nejlepší formě.

Trenéři hodně točí se sestavou, jak to vnímáte?

Točíme v podstatě celou sezonu. Osobně jsem hrál asi se všemi a nevadí mi to.

Zdá se, že jste si v útoku hodně sedl s Davidem Tomáškem.

Jo, hráli jsme spolu tři zápasy už loni, je to skvělý hokejista. Nicméně tady mi je jedno s kým hraju, všichni jsou kvalitní.

Na závěr vás čeká duel s Kladnem, do nějž nastupujete jako hosté, ale hrajete doma. Těšíte se?

Jasně, bude to speciální. Celé to obstarává Sparta a ta dělá všechno fantasticky, takže toho bych se nebál. Snad se lidi nebudou nudit, hodně jich přijde a bude skvělá atmosféra.

Zápas odehrajete v O2 areně, abyste podpořili Ukrajince prchající před válkou. Co říkáte na to, že můžete takto pomoct?

Každá malá pomoc je důležitá. Je šílené, co se děje rodinám na Ukrajině i v Rusku. Když můžeme pomoct, tak je to obrovské plus a rádi to uděláme.