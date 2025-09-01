Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Očekávaný krok po loučení s oporami. Novým kapitánem Sparty se stal Chlapík

Autor:
  20:13
V minulé sezoně překvapivě rozdělila zodpovědnost mezi dva lídry, teď se vrací k tradiční variantě. Sparta ohlásila před blížícím se startem extraligy nového kapitána, céčko přistane na dres Filipu Chlapíkovi. „Obrovská pocta! Neberu to na lehkou váhu. Věřím, že na to mám,“ říká odhodlaně osmadvacetiletý hokejista.
Filip Chlapík ve sparťanském dresu s kapitánským céčkem.

Filip Chlapík ve sparťanském dresu s kapitánským céčkem. | foto: HC Sparta Praha

Jde o očekávaný, logický krok. Vždyť jeden z ofenzivních lídrů patřil už delší dobu k užší skupince tahounů, zastával pozici asistenta kapitána.

„Beru to jako velkou výhodu, aspoň nejdu do neznáma,“ hlásí Chlapík, jenž se po částečné přestavbě kádru a odchodech několika zkušených opor posouvá v týmové hierarchii ještě o stupínek nahoru.

Sparta nebude nikoho kopírovat. Hráči musí přidělenou roli milovat, hlásí Gross

Sparta v minulém ročníku, který pro ni skončil bolestivým vyřazením v sedmém semifinále s pozdějšími šampiony z Komety, sázela na dva kapitány.

Michal Řepík o céčko přišel. V domácích zápasech mužstvo vedl Miroslav Forman, ve venkovních Vladimír Sobotka.

„Naším záměrem je, aby si roli lídra vzalo za svou více hráčů, kteří svým přístupem pomohou ještě lépe strhnout ostatní,“ líčil tehdy pro klubový web trenér Pavel Gross.

Oba už jsou pryč. Sportovní vedení v čele s Tomášem Divíškem se po dalším zklamání rozhodlo sáhnout k odkládanému řezu v kádru, vydat se jinou cestou. Ani pro jednoho už se v sestavě nenašlo místo.

„Tým stárne a předpoklad, že bude lepší, je mizivý. Kostra se několik let nezměnila, starší hráči nedokázali doručit úspěch, který jako lídři týmu měli za hlavní úkol,“ vysvětloval razantní krok generální ředitel Petr Vosmík.

Forman se přesunul do Kladna, Sobotka zakotvil u rivala z Pardubic. A kouč při řešení kapitánské otázky ukázal na Chlapíka, jenž bude mít k ruce zkušené asistenty Řepíka, Horáka, Krejčíka a Lajunena.

Sparťanský asistent kapitána Jakub Krejčík.
Sparťanský asistent kapitána Roman Horák.

Ve Spartě se chystá na čtvrtou kompletní sezonu, třetí po návratu ze švýcarského Ambri-Piotta. „Cítím, že jsem její součástí a chci v tom ještě dlouho pokračovat,“ povídá.

Dvakrát po sobě se vešel mezi šestici nejproduktivnějších hráčů základní části, posbíral shodně osmačtyřicet bodů. Na jaře začal nastupovat v lajně s Michaelem Špačkem, na fungující spolupráci chtějí navázat.

Utkání Ligy mistrů proti Klagenfurtu (4:1) a Storhamarem (2:4) vedle nich odehrál Martins Dzierkals.

Za Spartu nedal ani gól, přesto měl na dresu nápis „Nejlepší střelec“. Tak se činil

„Jsou výborní, o tom se nemusíme bavit. Mým úkolem je dávat jim puk, oni si s ním už poradí,“ usmíval se po vítězství v Rakousku lotyšský reprezentant.

Kromě něj Pražany posílili ještě Mikael Seppälä, Jakub Sirota, Mark Pysyk, Devin Shore a Adam Raška. Odešli Michal Kempný, Michal Moravčík, Ondřej Mikliš, Valtteri Kemiläinen, Mikka Salomäki nebo Ondřej Najman.

Tvoří se nová Sparta. Ale cíl zůstává stejný: získat extraligový titul, který každoročnímu favoritovi uniká už osmnáct let. „Zatím se to jeví skvěle, ale musíme počkat,“ popisuje Chlapík.

Dostaví se dlouho vyhlížený úspěch po jeho nástupu do funkce?

