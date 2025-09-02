Vyřazení v semifinále s Kometou ho pořádně žralo, další neúčast na světovém šampionátu nijak zvlášť nepomohla. Zklamání a frustraci ale postupně setřásl.
„Časem si řeknete, proč se ve všem rýpat? Nemá to cenu. Motivace se sama vrátí, znovu si chcete hrábnout na dno. Už si zase připadám jako na startu další mise.“
Vkročí do ní v nové roli. Ani chvilinku nepochyboval, okamžitě souhlasil. Možná i v koutku duše doufal, že by důvěru mohl dostat.
Když o velké výzvě mluví, rychle ve vás vzbudí dojem, že se jí ani v nejmenším nezalekl a už ji netrpělivě vyhlíží. Že se tím dostává ještě víc do popředí? „Žádný problém, jsem připravený,“ poví sebevědomě osmadvacetiletý útočník.
Něco takového jsem zažil poprvé. Nebudu lhát, zpočátku to bylo trochu zvláštní, jeden měl céčko doma, druhý venku.