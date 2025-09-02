Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Hlavně se nepřetvařuj! Chlapík o šéfování kabiny a řezu v kádru. Co Spartě chybělo?

Premium

Fotogalerie 53

Filip Chlapík na střídačce během utkání Ligy mistrů proti Klagenfurtu. | foto: HC Sparta Praha

Vojtěch Tůma
Když si v létě projížděl soupisku, v hlavě mu vyskočila myšlenka: Ty jo, co když to teď vyjde na mě? Tušení měl správné. Na začátku srpna si ho zavolal trenér sparťanských hokejistů Pavel Gross. „Sedli jsme si, probírali, co dál. A pak mi nabídl, abych byl kapitánem,“ vypráví Filip Chlapík.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Vyřazení v semifinále s Kometou ho pořádně žralo, další neúčast na světovém šampionátu nijak zvlášť nepomohla. Zklamání a frustraci ale postupně setřásl.

„Časem si řeknete, proč se ve všem rýpat? Nemá to cenu. Motivace se sama vrátí, znovu si chcete hrábnout na dno. Už si zase připadám jako na startu další mise.“

Vkročí do ní v nové roli. Ani chvilinku nepochyboval, okamžitě souhlasil. Možná i v koutku duše doufal, že by důvěru mohl dostat.

Když o velké výzvě mluví, rychle ve vás vzbudí dojem, že se jí ani v nejmenším nezalekl a už ji netrpělivě vyhlíží. Že se tím dostává ještě víc do popředí? „Žádný problém, jsem připravený,“ poví sebevědomě osmadvacetiletý útočník.

Něco takového jsem zažil poprvé. Nebudu lhát, zpočátku to bylo trochu zvláštní, jeden měl céčko doma, druhý venku.

o dvojici kapitánů Sparty v minulé sezoně

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Děti, pomyslný titul a nekončící soud. Od tragédie hokejových bratrů uplynul rok

Nejen jednu rodinu, ale celý hokejový svět zasáhla strašlivá zpráva. Od té doby už uběhl celý rok. 29. srpna 2024. Tehdy náhle zemřeli bratři Johnny a Matthew Gaudreauovi, den před svatbou jejich...

Totální destrukce, výprask. Česká dvacítka zničila Slováky deseti góly, díval se i Rulík

Mělo jít o tvrdé federální derby plné ostrých soubojů, ideálně s dramatickou koncovkou. Té se ale fanoušci v Chomutově nedočkali, ovšem zklamaní rozhodně neodcházeli. Ještě aby jo, vždyť čeští...

Vyloučí Zlín z ligy, nebo za dluhy dostane jen pokutu? Absurdní, říká primátor

Výkonný výbor hokejového svazu se v úterý mimořádně sejde, aby hlasoval o vyloučení zlínského klubu z první ligy. Důvodem je, že Berani Zlín svazu před novou sezonou nepřiznali dluhy ve výši 284...

Kolečko natočil dojemný klip Litvínove, nezhasni! Premiéru uvidí fanoušci

Potřebují ne kolečko, ale celý náklaďák peněz, aby spasili hokejovou baštu, proto mobilizace záchranářů a fanoušků pokračuje. Před sezonou se potkají v sobotu 6. září na akci Litvínove, nezhasni! v...

Pocta pro Jágra. V Pittsburghu ho s dalšími osobnostmi uvedou do klubové Síně slávy

Jaromír Jágr bude uveden do Síně slávy hokejových Pittsburgh Penguins, která se rozroste o nové členy po dvanáctileté pauze. V následujících třech letech do ní vstoupí deset osobností. Nejbližší...

Hlavně se nepřetvařuj! Chlapík o šéfování kabiny a řezu v kádru. Co Spartě chybělo?

Premium

Když si v létě projížděl soupisku, v hlavě mu vyskočila myšlenka: Ty jo, co když to teď vyjde na mě? Tušení měl správné. Na začátku srpna si ho zavolal trenér sparťanských hokejistů Pavel Gross....

2. září 2025

Očekávaný krok po loučení s oporami. Novým kapitánem Sparty se stal Chlapík

V minulé sezoně překvapivě rozdělila zodpovědnost mezi dva lídry, teď se vrací k tradiční variantě. Sparta ohlásila před blížícím se startem extraligy nového kapitána, céčko přistane na dres Filipu...

1. září 2025  20:13

Vyloučí Zlín z ligy, nebo za dluhy dostane jen pokutu? Absurdní, říká primátor

Výkonný výbor hokejového svazu se v úterý mimořádně sejde, aby hlasoval o vyloučení zlínského klubu z první ligy. Důvodem je, že Berani Zlín svazu před novou sezonou nepřiznali dluhy ve výši 284...

1. září 2025  17:50

Marner čelil výhrůžkám smrtí, dům mu hlídala ochranka. Bál jsem se o rodinu, řekl

V ideálním světě by s Torontem vyhrával, třeba i dosáhl na Stanley Cup, on sám by tým v play off bodově táhl. V tom reálném se ale útočník Mitch Marner postupně stal obětí až neúnosné kritiky za...

1. září 2025  17:50

Kometa vede Ligu mistrů. S lepším soupeřem naše hra roste, všímá si kouč

Dvě výhry v prvních dvou zápasech nového ročníku Ligy mistrů vynesly hokejisty Komety Brno do čela průběžné tabulky. Extraligový mistr zároveň zůstává jediným českým zástupcem pokračujícím bez...

1. září 2025

Letět do Bolzana? Lepší než autobusem do Sokolova. Bek Kolína si zahrál Ligu mistrů

Ve svém prvním vystoupení v hokejové Lize mistrů si obránce David Sýkora na začátku třetí třetiny do statistik zapsal bod za asistenci. Přestože v tu chvíli Mountfield vedl 3:1, Sýkora si zároveň...

1. září 2025  14:11

Zpackaný závěr, školení od Švédů. Poučíme se, doufá Hradec po prohrách v Lize mistrů

Vstup se nepovedl, ačkoliv to na jeho začátku dlouho vypadalo velmi nadějně. Hokejisté hradeckého Mountfieldu ale nakonec vyrazí na konci tohoto týdne k dalším dvěma zápasům letošního ročníku Ligy...

1. září 2025  10:24

Kometa v Lize mistrů opět vítězná, Hradec schytal od Brynäs pětigólový příděl

Oproti pátku si dva české týmy soupeře prohodily. Ale výsledky zapsaly stejné. Kometa pokračuje v povedeném vstupu do základní fáze Ligy mistrů. Zvládla i druhé utkání, dánské Odense porazila na...

31. srpna 2025  18:20,  aktualizováno  20:17

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

31. srpna 2025  13:15

Chtěli to hrát na krásu a místo toho Spartu Norové zaskočili. To nejde, řekl Gross

Na letišti cestou do Norska zaskočila hokejisty Sparty náhlá zpráva: Piloti si potřebují ještě odpočinout, poletíte až za pět hodin. A tak se ve vestibulu čekalo a čas se táhl. „Bylo to nepříjemný a...

31. srpna 2025  11:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Myšák překousl frustraci a ťuká na NHL: Mívám sen, jak v ní dávám první gól

Když usne, mívá živý sen, jak střílí svůj první gól v NHL. Anebo jak naskakuje na první střídání. Třiadvacetiletý útočník Jan Myšák má plnou hlavu nejlepšího hokejového jeviště světa. A teď je možná...

31. srpna 2025  7:30

Překvapivé zaváhání v Norsku, Sparta si v Lize mistrů nevěděla rady se Storhamarem

První kolo zvládli, druhé už nikoliv. Hokejisté Sparty zakončili zahraniční výjezd v rámci základní fáze Ligy mistrů porážkou 2:4 se Storhamarem. Nad norským protivníkem dvakrát vedli zásluhou tref...

30. srpna 2025  20:27,  aktualizováno  20:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.