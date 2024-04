Osudové první třetiny. Když vedou, stojí a blokují. Ale nepanikaříme, velí Chlapík

Pražanům se zase nevyvedl začátek střetnutí. Třinec je přestřílel, měl také více nebezpečných šancí. A především si stejně jako o dva dny dříve dokázal vypracovat dvougólový náskok.

„Podruhé za sebou nám utekla první třetina, nezabalili jsme to, ale je to velká škoda. Toho se pokusíme příště vyvarovat,“ přál by si Chlapík.

Třinecký útočník Adam Helewka zakončuje v zápase proti Spartě.

Ze suverénního náskoku je rázem hubené vedení, Oceláři jsou dva mače od historické otočky a postupu do finále.

„Nic se neděje, pořád vedeme. Teď jedeme k nim a sérii se pokusíme ukončit,“ má jasno Chlapík.

Nezačínáte být přeci jen mírně nervózní?

V play off je před všemi duely trošku nervózní každý. Kdyby nám někdo řekl před sérii, že povedeme 3:2, vzali bychom to. Nevěšíme hlavy. První zápasy taky mohly dopadnout jakkoliv.

Po konci utkání jsme zůstali v kabině dlouho zavření. Jaká v ní panovala nálada?

Pozitivní, není důvod panikařit. Věděli jsme, že to bude strašně těžká série. Všichni jsme zkušení, prostě jsme jen prohráli jeden zápas.

Když jste si v závěru pomalu vypracovávali tlak, inkasovali jste třetí gól.

Zblokovali nám střelu a ujeli. Helewka to udělal dobře, bůhví, co by se dělo potom. Ale tu akci jsem moc neviděl, nevím, jestli někdo udělal chybu.

Třinecký brankář Ondřej Kacetl zasahuje před útočníkem Sparty Kryštofem Hrabíkem, který se přetlačuje s obráncem Petrem Šenkeříkem.

Střel vám zneškodnili hned 26.

Když vedou, stoupnou si do středního pásma a jen blokují. Samozřejmě bychom chtěli hrát víc hokej, ale tak to prostě je. Góly jsme bohužel nedali, ale aspoň se z toho můžeme ponaučit.

Jak?

Hrají dobře, náš plán je dostávat puky za jejich obranu. Kdyby to bylo jednoduché, vyhráli bychom 4:0. Děláme, co je v našich silách a někdy se to povede, někdy ne. Když ano, šancí pak máme víc.

V závěru jste dokonce vyrovnali, branku však rozhodčí nakonec odvolali.

My, co jsme byli na ledě, jsme věděli, že Jani (Lajunen) do gólmana najel a že to gól asi nebude.

Pomoct byste si mohli třeba početní výhodou, tentokrát jste měli jen jednu. Budou příště klíčové?

Přesilovek je málo, když už ji dostaneme, všichni by chtěli, abychom ji využili. Třinec je ale top defenzivní tým. Koukneme se na ně, aby to ve čtvrtek dopadlo jinak.