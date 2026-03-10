Faško-Rudáš podepsal v Liberci novou smlouvu. Zůstane další dva roky

Bílí Tygři o tom informovali na klubovém webu.
„Martin u nás působí už pátou sezonu a všichni ho vnímáme jako našeho kmenového hráče. Jsem proto moc rád, že se rozhodl v Liberci pokračovat. Jeho charakter na ledě i v kabině je příkladný a trenéři přesně vědí, co od něj mohou každý den očekávat. Svými výkony má zásadní vliv na výsledky týmu,“ uvedl sportovní ředitel Michal Birner.
Pětadvacetiletý dvojnásobný účastník mistrovství světa Faško-Rudáš přišel do Liberce v roce 2021 z Banské Bystrice. V aktuálním ročníku odehrál 50 zápasů, vstřelil jedenáct branek a přidal dvanáct asistencí, což je jeho extraligové sezonní maximum. I jeho zásluhou Bílí Tygři obsadili třetí místo v základní části a postoupili přímo do čtvrtfinále play off. Celkově nasbíral Faško-Rudáš v extralize 101 bodů (50+51) v 278 utkáních.