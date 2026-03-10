Tipsport extraliga 2025/26

Faško-Rudáš podepsal v Liberci novou smlouvu. Zůstane další dva roky

Autor:
  10:35
Hokejový útočník Martin Faško-Rudáš bude i nadále působit v extraligovém Liberci. Slovenský reprezentant podepsal na severu Čech novou dvouletou smlouvu s opcí.

Liberecký útočník Martin Faško-Rudáš skóruje na ledě Mladé Boleslavi. | foto: ČTK

Bílí Tygři o tom informovali na klubovém webu.

„Martin u nás působí už pátou sezonu a všichni ho vnímáme jako našeho kmenového hráče. Jsem proto moc rád, že se rozhodl v Liberci pokračovat. Jeho charakter na ledě i v kabině je příkladný a trenéři přesně vědí, co od něj mohou každý den očekávat. Svými výkony má zásadní vliv na výsledky týmu,“ uvedl sportovní ředitel Michal Birner.

Pětadvacetiletý dvojnásobný účastník mistrovství světa Faško-Rudáš přišel do Liberce v roce 2021 z Banské Bystrice. V aktuálním ročníku odehrál 50 zápasů, vstřelil jedenáct branek a přidal dvanáct asistencí, což je jeho extraligové sezonní maximum. I jeho zásluhou Bílí Tygři obsadili třetí místo v základní části a postoupili přímo do čtvrtfinále play off. Celkově nasbíral Faško-Rudáš v extralize 101 bodů (50+51) v 278 utkáních.

Pride reprezentovat nechci, odmítl finský hokejista dres s duhou. V zemi čelí kritice

Finský hokejista Sebastian Aho (vlevo) gratuluje Vile Matti Savinainenovi ke...

Měl to být zápas, který upozorní na rovnost a spravedlnost v hokeji. Větší poprask ale vyvolalo jednání finského útočníka Veliho-Mattiho Savinainena, který si ve speciálním sobotním utkání svého...

9. března 2026  14:35

Zase hattrick! Pro Zachu ale neměl cenu: S prohrou se vytrácí. Pastrňáka naštvali sudí

Pavel Zacha přijímá gratulace od Charlieho McAvoye k hattricku.

Skoro deset sezon v zámoří čekal na tak strhující výkon, kterým donutí fanoušky shodit čepice na led. V roce 2026 má najednou český hokejista Pavel Zacha hattricky v NHL rovnou dva! „Hraje...

9. března 2026  13:21

