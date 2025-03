Fanoušci Třince vnikli do autobusu Sparty, došlo ke strkanici s členy týmu

Fanoušci hokejového Třince se po páteční prohře 3:4 dostali do konfliktu s členy realizačního týmu Sparty. V nestřežený moment totiž domácí příznivci vlezli do nehlídaného autobusu Pražanů, načež...

Skandál, co zahýbal extraligou. A znovu trpí Boleslav. Je chyba v systému?

Koho by jen napadlo, že si během dosavadního play off získá největší pozornost dění v Mladé Boleslavi? Že bitva Sparty s Třincem ustoupí do pozadí? A že pitvání se v nedovolených zákrocích přebije...