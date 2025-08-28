Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Kolečko natočil dojemný klip Litvínove, nezhasni! Premiéru uvidí fanoušci

Petr Bílek
  8:34
Mobilizace pokračuje. Fanoušci hokejových chemiků se před sezonou potkají v sobotu 6. září na akci Litvínove, nezhasni! v areálu Loučky. Uvidí i stejnojmenné dojemné video od scénáristy a režiséra Petra Kolečka. Vše směřuje k jedinému – k záchraně klubu, který po letošní extraligové sezoně opustí hlavní majitel Orlen Unipetrol.
Scenárista Petr Kolečko jako host pořadu Rozhovary Moniky Zavřelové (11....

Scenárista Petr Kolečko jako host pořadu Rozhovary Moniky Zavřelové (11. července 2025) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Fanoušci Litvínova sledují přípravný zápas s Kladnem v záchranářských tričkách...
Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Olympijský vítěz...
Dresy hokejové Vervy Litvínov pro sezonu 2025/25, zleva Ondřej Kaše, kapitán...
S tričkem #LitvinovNezhasne zapózovali Jiří Šlégr, Robert Reichel a Martin...
20 fotografií

„Vždy se dělalo předsezonní Vervování, nějaký rok se neděje a letos to zase nevypadá. Lidem chybí před startem extraligy možnost se sejít a vidět, takže jsme se toho ujali,“ řekl za fanklub Ropáci on Tour jeho aktivní předseda Jan Ptáček.

Tříhodinové setkání se startem v pět vpodvečer nabídne autogramiádu i zábavný program. „Nechceme z toho megalomanskou show, ale snad nám bude přát počasí a zaplníme Loučky jako na fesťáku.“

Fanoušci dojímají. Trika Litvínov nezhasne jdou na dračku, berou je i soupeři

Vrcholem bude promítání Kolečkova videa; scenárista stál třeba za populárními seriály Most!, Lajna nebo Okresní přebor. „Bude to speciální, dojemný klip, který se natáčel na zimním stadionu. Můžu prozradit, že se v něm objeví záchranář Marek Dvořák, populární influencer s téměř 400 tisíci sledujícími na Instagramu,“ uvedl předseda Ropáků.

Autogramiády se zúčastní tři ze skupiny záchranářů, kteří hledají nového majitele, tedy zlatí olympionici Jiří Šlégr, Robert Reichel a Martin Ručinský. S nimi i Viktor Hübl s Michalem Trávníčkem.

„To je základní pětice, zveme i legendy průřezem generacemi. Děláme to za fanklub, takže nemáme kontakt na všechny. Budeme rádi, když přijdou i ti, které neseženeme,“ vzkázal Ptáček dalším hvězdám minulosti.

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Zázemí prodeje triček Litvínov nezhasne pod vedením nejvěrnějších fanoušků.

On sám setkání zahájí, přijede s dětmi z dětského domova v Hoře Svaté Kateřiny, kde pracuje. A hned zase musí do zaměstnání. „Tahle akce není o mně, ale o jiných.“

Fanoušci na záchranu klubu už prodávají trička Litvínov nezhasne. Od 1. září spustí veřejnou sbírku a e-shop. Na první domácí zápas extraligy v pátek 12. září budou mašírovat velkým pochodem z náměstí.

Záchranář Litvínova: Pomoc Orlenu? Nízká či žádná. Musíme sehnat až 50 milionů

„Uděláme vše, abychom pomohli. A ukázali, že náš černožlutý hokej stojí za záchranu! K tomu nám dopomáhej... bůh ne, ale Ivan Velký Šéf,“ jmenoval Ptáček zesnulého velikána Ivana Hlinku.

Skupina záchranářů, kde jsou kromě legend i zástupci menšinových vlastníků, tedy města a mládeže, pokračuje v boji za přežití dospělého hokeje v Litvínově. Město na svém webu uvedlo, že druhé setkání akcionářů, tedy i Orlenu, se konalo 19. srpna, další je v plánu 2. září. „Vzájemné postoje se sbližují jen pozvolna. Věříme, že v průběhu září se situace vyjasní.“

