Kolečko natočil dojemný klip Litvínove, nezhasni! Premiéru uvidí fanoušci

„Vždy se dělalo předsezonní Vervování, nějaký rok se neděje a letos to zase nevypadá. Lidem chybí před startem extraligy možnost se sejít a vidět, takže jsme se toho ujali,“ řekl za fanklub Ropáci on Tour jeho aktivní předseda Jan Ptáček.
Tříhodinové setkání se startem v pět vpodvečer nabídne autogramiádu i zábavný program. „Nechceme z toho megalomanskou show, ale snad nám bude přát počasí a zaplníme Loučky jako na fesťáku.“
Fanoušci dojímají. Trika Litvínov nezhasne jdou na dračku, berou je i soupeři
Vrcholem bude promítání Kolečkova videa; scenárista stál třeba za populárními seriály Most!, Lajna nebo Okresní přebor. „Bude to speciální, dojemný klip, který se natáčel na zimním stadionu. Můžu prozradit, že se v něm objeví záchranář Marek Dvořák, populární influencer s téměř 400 tisíci sledujícími na Instagramu,“ uvedl předseda Ropáků.
Autogramiády se zúčastní tři ze skupiny záchranářů, kteří hledají nového majitele, tedy zlatí olympionici Jiří Šlégr, Robert Reichel a Martin Ručinský. S nimi i Viktor Hübl s Michalem Trávníčkem.
„To je základní pětice, zveme i legendy průřezem generacemi. Děláme to za fanklub, takže nemáme kontakt na všechny. Budeme rádi, když přijdou i ti, které neseženeme,“ vzkázal Ptáček dalším hvězdám minulosti.
On sám setkání zahájí, přijede s dětmi z dětského domova v Hoře Svaté Kateřiny, kde pracuje. A hned zase musí do zaměstnání. „Tahle akce není o mně, ale o jiných.“
Fanoušci na záchranu klubu už prodávají trička Litvínov nezhasne. Od 1. září spustí veřejnou sbírku a e-shop. Na první domácí zápas extraligy v pátek 12. září budou mašírovat velkým pochodem z náměstí.
Záchranář Litvínova: Pomoc Orlenu? Nízká či žádná. Musíme sehnat až 50 milionů
„Uděláme vše, abychom pomohli. A ukázali, že náš černožlutý hokej stojí za záchranu! K tomu nám dopomáhej... bůh ne, ale Ivan Velký Šéf,“ jmenoval Ptáček zesnulého velikána Ivana Hlinku.
Skupina záchranářů, kde jsou kromě legend i zástupci menšinových vlastníků, tedy města a mládeže, pokračuje v boji za přežití dospělého hokeje v Litvínově. Město na svém webu uvedlo, že druhé setkání akcionářů, tedy i Orlenu, se konalo 19. srpna, další je v plánu 2. září. „Vzájemné postoje se sbližují jen pozvolna. Věříme, že v průběhu září se situace vyjasní.“