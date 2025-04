„Hokej pro fanoušky v Pardubicích. Povinná dechová zkouška pro hostující fanoušky – kdo nadýchal, tomu byl roztržen lístek a nebyl vpuštěn do hlediště,“ napsal na sociální síť X účet pod názvem „Borec ze štatlu“.

Ve vlákně dál psal, že dechové zkoušky prováděla pořadatelská služba, za níž je zodpovědný klub.

Jiný účet „bambino_1953" zase přišel se svědectvím, že do areny nevpustili člověka, co nadýchal „pouze“ 0,4 promile alkoholu v krvi: „Viděl jsem to na vlastní oči. Borec se navíc choval úplně slušně, nic nehrotil.“

Lze věřit lidem, kteří se na sociálních sítích schovávají za anonymní přezdívky? Problém je, že původní příspěvek po pár hodinách vidělo přes padesát tisíc dalších účtů a nasbíral stovky „lajků“.

I proto se pardubické Dynamo veřejně ohradilo proti nařčení, že by hladinu alkoholu v krvi kontroloval klub.

„Není to pravda, dechové zkoušky na alkohol dělá u vstupů do enteria areny městská policie. Nikoliv namátkově, nikoli pouze před sektorem hostů. Dechové zkoušky jsou prováděny u fanoušků, kteří jsou zjevně opilí, případně u výtržníků. Kdo následně výrazně nadýchá, tomu policie z bezpečnostních důvodů neumožní vstup do arény,“ uvedl mluvčí pardubického klubu Jan Mroviec po vítězném zápase.

Pardubice v pátek večer srovnaly díky vítězství 2:1 finálovou sérii s Kometou na 1:1 na zápasy. Série se v pondělí a úterý přestěhuje do Brna.