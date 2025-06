Logo fanoušků hokejového Litvínova, kteří věří, že klub neskončí. | foto: Ropáci on Tour

„Začínáme přemýšlet, co dál, jak bychom mohli pomoct. Nechceme to nechat padnout. Já mám dva zásadní nápady, ale chci je nechat ještě pod pokličkou,“ (ne)prozradil Jan Ptáček, předseda fanklubu Ropáci on Tour, který iniciativu #litvinovnezhasne rozjel.

Na Facebooku fanklubu se objevil srdceryvný status. „Orlen odchází. My zůstáváme. Litvínovský hokej stojí na srdci, tradici a lidech, kteří mu věří. 80 let historie si zaslouží víc než jen tiché loučení,“ stojí v něm.

A pokračuje k výzvě ke společnému boji za zachování extraligy, ke spojení fanoušků, legend, generace hokejových srdcařů. „Teď je čas držet při sobě víc než kdy jindy.“

V diskusi už příznivci, kteří jsou zlatým dědictvím historie litvínovského hokeje, předesílají své nápady. Zapojit legendy. Oslovit miliardáře. Přispět sami penězi. Založit družstvo fanoušků, které pomůže stejně jako v roce 2005 v případě záchrany fotbalových Bohemians.

„Naděje vždy umírá poslední, ale rok na sehnání nového majoritního vlastníka je pekelný čas. Tak se založí sdružení fanoušků HC Cheza Litvínov o 5 000 členech, když každý přispěje 13 tisíci korunami ročně, je to 65 milionů korun, extraliga může zůstat,“ nadnesl Yan Modrý.

Ptáček tvrdí: „Odezva je veliká, volají mi lidé z celé republiky, že by nám pomohli. Až mě to překvapilo. Je to složitá situace, ve které Litvínov nikdy nebyl.“

Rok na shánění je jen iluzorní, nový vlastník musí už v prosinci začít podepisovat hráčské smlouvy. A je potřeba zajistit rozpočet, jen výpadek od Orlenu bude šedesátimilionový. Ptáček i ostatní však věří, že Litvínov je značka, která přežije. Že hashtag #litvinovnezhasne bude platit.