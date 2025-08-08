Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Fanoušci dojímají. Trika Litvínov nezhasne jdou na dračku, berou je i soupeři

Petr Bílek
  13:59
Dojemná vlna solidarity zaplavila Litvínov. Fronty na Jágra? Snad ještě větší na fanouškovská trika se záchranářským mottem Litvínov nezhasne. Při čtvrteční přípravě s Kladnem šla na dračku. „Velké velikosti už nejsou, budou dotištěné v příštím týdnu!“ křičel jak na tržišti Jan Ptáček, předseda aktivního fanklubu Ropáci on Tour.

Klub po letošní sezoně opustí většinový vlastník a nejštědřejší mecenáš Orlen Unipetrol a existence dospělého hokeje nebo minimálně extraligy je v tradiční baště kvůli výpadku desítek milionů v rozpočtu ohrožená. Chemička ročně dávala v průměru 60 milionů korun. A fanoušci, kteří jsou zlatým fondem Litvínova, nechtějí stát s rukama v kapse.

Ptáčkův nápad se ujal, na prvním domácím zápase léta se to v hledišti hemžilo diváky v tričkách s bojovným hashtagem, neboť je dobrovolníci za pětistovku prodávali poprvé už před týdnem. Ve čtvrtek zase, tentokrát při utkání s Rytíři a legendární fronta na banány by se mohla cítit jako méněcenná sestra.

Šlégr o týmu litvínovských záchranářů: Scénář je extraliga a jednání s Orlenem

„Nečekali jsme tolik lidí na přípravu, možná to bylo Kladnem a Jágrem. Doplnili jsme zásoby, i tak jsme už výrazně přes tisíc prodaných kusů. Z jednoho trika generujeme 340 korun pro potenciálního nového majitele. Když jich lidé skoupí okolo tří tisíc, je to první milion do skládačky,“ spočítal Ptáček; ta cifra bere dech, vezme-li se v potaz, že je pouze za jediný artikl.

S propagací triček pomohli slavní odchovanci Jiří Šlégr, Robert Reichel a Martin Ručinský. Nejde o iniciativu klubu, prodejní místo paradoxně vzniklo hned vedle oficiálního fanshopu.

1 150 triček...

...si koupili fanoušci během prvních dvou prodejních dnů, výtěžek je tak 391 tisíc korun, použitý bude na restart litvínovského hokeje.

„Majitel agentury Victory mi nezištně předal klíče a řekl: Obchoduj! Je to vedlejší hospodářská činnost fanklubu,“ prozradil otec myšlenky Ptáček. „Nevím, jestli klub něco pro záchranu dělá. Nechci se pouštět do osobní roviny, naše třenice s panem Hynkem jsou známé. Obecně by každý generální ředitel měl za svůj oddíl bojovat. Pro lidi je zklamáním jeho postoj, když říká, že to je otázka na akcionáře. Můj pocit je, že to je alibistické.“

Podporu však Litvínov, líheň zlatých olympioniků a světových šampionů, cítí napříč celou republikou. Na sociální sítě napsal i útočník Radek Smoleňák, persona extraligy. „Vnímáme podporu od lidí z venku a z cizích klubů. Těší se, až si budou moct koupit naše tričko. Do spřátelených táborů jsme už posílali hromadné objednávky. Třeba Znojmáci jsou již obsloužení, něco šlo do Budějovic. Poběží to celorepublikově, brzy spustíme eshop,“ navnadil předseda.

Do fronty se postavil například i Julien Springer, Němec z Freibergu. „Chci podpořit tým, aby nepřestal existovat. Bojím se toho. Jezdím sem na hokej přes 20 let, o iniciativě fanoušků jsem četl na Instagramu,“ vykládal už s trikem v ruce a se synkem vedle sebe.

Prodej triček Litvínov nezhasne pod patronátem fanklubu Ropáci on Tour.

S akcí pomáhá houf Ropáků, berou si dovolenou, přehazují šichty. „Jako vznikl pracovní tým na záchranu litvínovského hokeje v čele s legendami, tak já udělal pracovní tým Litvínov nezhasne,“ vykreslil Ptáček alias Ptakulin. „Potěšil mě dnes jeden asi dvacetiletý fanoušek Kladna. Přišel a řekl: Já to tričko nepotřebuju, jen chci, aby Litvínov nezhasl! Vytáhl peníze, vložil je do kasy a odešel.“

V triku plném naděje se na Hlinkově stadionu pohyboval i Robert Reichel, kapitán zlaté generace českého hokeje a člen záchranářů. „Je to malá, ale hezká náplast,“ podíval se na nápis na hrudi. „Fanouškovské podhoubí je tu silné, vidíte, kolik lidí v těch tričkách přišlo. Pokud se náš plán podaří, bude to super, děláme pro záchranu maximum.“

Pracovní skupina už poprvé rokovala s Orlenem, nevyloučil sponzorskou spolupráci, ale když přispěje, tak prý výrazně méně než doteď.

Litvínov začal v nejistotě. Je potřeba mít jasno už na podzim, tvrdí Hynek

Fanoušci se mobilizují, čas se krátí, kolem října a listopadu už se musí stavět tým na další sezonu. Ropáci od 1. září spustí veřejnou sbírku. „Bude tam možnost nás i kontaktovat, kdyby do hokeje chtěl někdo vstoupit většími penězi,“ vyzval Ptáček donátory. „Obrovská mravenčí práce naše, mládeže, legend a města, aby se peníze sehnaly, zatím není vidět, ale děje se. Jsem hrdý!“ dojímá se Ptáček.

Trička chce prodávat na Mosteckých slavnostech i třeba na Zahradě Čech, byť, jak říká, to není cílová skupina. „Já ani další fanoušci asi fakt nepřivedeme miliardáře, takže děláme, co ze své pozice můžeme. Chceme ten apel dostat mezi lidi.“

Fronta na trička je důkazem, že volání o pomoc je slyšet.

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Olympijský vítěz Robert Reichel v tričku Litvínov nezhasne v rozmluvě s mistrem světa Ondřejem Kašem.
Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Prodej triček Litvínov nezhasne pod patronátem fanklubu Ropáci on Tour.
Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Německý fanoušek Julien Springer s tričkem Litvínov nezhasne.
Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Zázemí prodeje triček Litvínov nezhasne pod vedením nejvěrnějších fanoušků.
