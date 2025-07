9:42

Věci se daly do pohybu, heslo fanoušků #LitvinovNezhasne ožilo. Speciálními tričky s bojovným hashtagem spustil fanklub Ropáci on Tour pouť za záchranou milovaného klubu, který po sezoně ztratí majitele i generálního partnera Orlen Unipetrol. Do černých trik se oblékli i olympijští šampioni Jiří Šlégr, Robert Reichel a Martin Ručinský, odchovanci chemiků a spolužáci.