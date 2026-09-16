V hokeji se nezastavíte, k tomu tři děti. Stíháte život?
Život... Ten se točí okolo toho, že dopoledne jdu na zimák, vrátím se domů a začíná mi těžší šichta. Na nic jiného do večera čas nemám. Přiznám se, že nedávno jsem si zaletěl do Londýna na fotbal, ale manželka nemohla protestovat. Dala mi to jako dárek třicátinám.
Kdy se naskytne volná chvíle?
Večer kolem sedmé, když děti usnou. Čím dřív se to podaří, tím dřív máme čas uklidit bordel v bytě, kuchyň a na půl hodiny si sednout v klidu s manželkou. Nebo jít rovnou spát. Děti jsou fakt radost, ale tahle fáze, kdy je dvojčatům rok a půl, je vážně náročná.
Vzpomínáte na dávnou pohodu?
Ne že bych byl nějaký smutný, ale občas vám dojde, že už na nic nemáte čas. Obrovsky fandím fotbalové Slavii, chodil jsem na zápasy, ale teď už se prostě nemůžu jen tak sebrat a jet se podívat, jak doma hraje se Zlínem. Na druhou stranu loni jsem paní oznámil, že na Ligu mistrů prostě musím jet.
„Jedno dvojče jde doleva, druhé doprava, jeden leze na židli, druhý na gauč. A ty prostě nevíš, kam dřív. Sofiina volba, koho zachránit prvního.“