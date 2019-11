Jágr třikrát v Plzni: otrávený, v plné síle a vzor. Teď přijíždí počtvrté

V úterý, 25 let od prvního představení v samostatné české extralize, se v Plzni čeká plná hala znovu. Sedmačtyřicetiletý Jágr nastoupí s Rytíři proti domácí Škodě k duelu 22. kola extraligy. Na co budou fanoušci vzpomínat tentokrát?

Připomeňme si před dalším velkým večerem, jak vypadaly předchozí show slavné 68.

Klíště Kreuzman

V listopadu 1994 zabrzdil NHL spor mezi majiteli a odbory hráčů, výluka tak na pár týdnů vrátila do Česka i dva parťáky z Pittsburghu, kterým tehdy z pod přilby ještě vlály dlouhé vlasy.

A Plzeň s Martinem Strakou uštědřila Kladnu první porážku s Jágrem v sestavě. Nesmrtelný zápis do dějin udělal defenzivní forvard Jaroslav Kreuzman. Jágrovi dokonalou osobní obranou otrávil zápas, ten ho na konci i vztekle sekl přes brusle a byl vyloučený.

„Jen mě neustále osekával a hákoval,“ zuřil po zápase Jágr. Když se ho Straka po výhře Plzně 5:3 ptal, zda sednou chvíli na pivo, jen mu ironicky odvětil: „Já už jsem domluvený s Kreuzmanem.“ Toho Straka se smíchem chválil: „Teď ses stal legendou.“

Dokonalý výkon

Návrat po deseti letech při další výluce NHL. A Jágr v plné síle, přes osm tisíc fanoušků hltalo každé jeho střídání, ač rival, po jedné sérii kliček slyšel nezastavitelný forvard aplaus plné haly.

„Vůbec jsem se neutahal. Šlápnul jsem do toho, když jsem potřeboval. Už nejsem nervózní jako dřív,“ líčil tehdy 32letý Jágr po výhře 3:1, ke které přispěl dvěma asistencemi.

Gól plzeňskému Pejcharovi nedal. „Vyčapal mě. A já jsem si přitom myslel, že Ruda už vůbec nechytá,“ smál se i s krvavým šrámem v obličeji, památce po souboji s plzeňským tvrďákem Matějovským. „Ten by měl dělat moderní pětiboj, šerm mu jde skvěle. Ale co, mně to nevadí, modela už stejně nikdy dělat nebudu,“ vtipkoval.

Proti Raskovi

Další nucená pauza v zámoří a třetí souboj Straky s Jágrem. Mezi tyčemi Škody stál Fin Rask, který tehdy startoval báječnou kariéru v Bostonu, kde je dodnes jedničkou. Za Plzeň na 1:1 srovnával současný kapitán Plzně Gulaš, když si jeho nahození srazil do branky bek Majeský.

ŽE JSEM UŽ POMALÝ? Jaromír Jágr debatuje s rozhodčím při utkání jeho Kladna z Plzní.

Jágr se pak jako první prosadil v nájezdech, ale z hostů byl jediný. Za Plzeň „penaltu“ proměnili Hanzlík s Kovářem a domácí brali bod navíc. „Cítím se nic moc. Kdybych se cítil dobře, v životě jsme tady neprohráli,“ hlásil pak Jágr s nadsázkou. „Na Jardu byla radost se dívat. Mladí kluci viděli, že se mají pořád co učit,“ říkal po utkání lídr Plzně Martin Straka. Učit se budou moci i teď...