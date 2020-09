Svaz udělil licenci i Budějovicím. Jak extraligu ovlivní covid a karanténa?

Extraligový nováček z jihu Čech se definitivně nemusí bát (on se ani nebál) vyřazení z elitní soutěže, všechny podmínky pro potvrzení platné extraligové licence splnil. A i když se poslední měsíce s agenturou BPA dohaduje o podobě smlouvy kvůli značce piva prodávaného na stadionu, dohoda je blízko.

„Věděli jsme, že to tak dopadne. S BPA stále jednáme, teď zrovna pročítáme smlouvu a děláme poslední korektury,“ řekl klidným hlasem generální manažer Motoru Stanislav Bednařík pro iDNES.cz během čtvrtečního odpoledne.



Nechtěl ale zatím více prozradit, jak to dopadlo ve sporu o pivo. Motor chtěl v Budvar areně točit právě Budvar, ale od BPA výjimku nedostal, agentura si stojí za tím, že musí točit partnerský Radegast.

Začátkem týdne zněla dohoda tak, že Motor může nabízet Budvar v pár stáncích a jednom okénku lidem mimo vnitřní prostory areny. Přímo na stadionu v Budvar areně musí prodávat Radegast.

Jak na covid a karanténu

Výkonný výbor kromě licencí potvrdil, jak se extraliga v průběhu základní části popasuje s koronavirovou pandemií.

Nejvyšší hokejová soutěž začne podle plánu příští čtvrtek 17. září zápasy Hradce Králové v Českých Budějovicích a Litvínova v Ostravě s Vítkovicemi. Liga zůstává nesestupová a na plných 52 kol. To i přesto, že svazový šéf Tomáš Král v rozhovoru pro MF DNES řekl, že sám nevěří, že se odehrají všechny zápasy a řádné play off.

„Rizika určitě nelze podceňovat, ale je zřejmé, že virus v dohledné době nevymizí a že se jím nesmíme nechat porazit, ale naučit se s ním žít. Pokud bychom podlehli a společnost paralyzovali, vedlo by to - nejen ve sportu - ke škodám, které si nejspíš nedokážeme představit,“ řekl Král.

Pakliže kvůli karanténním opatřením nebude možné některá utkání odehrát v řádném termínu podle rozpisu, platí, že se musí uskutečnit v náhradním termínu do čtyřiceti dnů, jinak budou považována za nesehraná a o výsledku rozhodne sportovně-technická komise svazu (členové: Antonín Vansa, Martin Loukota, Josef Řezníček, Pavel Setikovský, Vladimír Šindler, Pavel Smažil).

V případě, že některé mužstvo nesehraje v základní části všechna utkání, do tabulky se mu započítá průměrný bodový zisk. K postupu do play off musí sehrát minimálně polovinu zápasů.

Duely v play off, které nebude možné kvůli karanténním opatřením sehrát vůbec, budou kontumovány. Pokud by se opatření týkala obou mužstev, může být série rozhodnutím sportovně-technické komise svazu zkrácena. A pokud by se nemohlo dohrát celé play off, nárok na titul mistra České republiky získá mužstvo s nejlepším umístěním v základní části, které ke dni ukončení soutěže nebylo z play off vyřazeno.