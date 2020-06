Extraliga vítá borce z NHL: Roman Polák se dohodl s Vítkovicemi

15:00 , aktualizováno 15:18

Je to oficiální: do hokejové extraligy se vrací známý obránce Roman Polák. Hrát bude za Vítkovice, kterým dal přednost před pokračováním v zámořské NHL. „Byla to moje priorita,“ pravil otevřeně 34letý bek, jenž má stále platnou smlouvu v Dallasu.