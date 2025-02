Zápasy o bytí, někdy i třífázový trénink. Vítkovické „play off“ začalo zdárně

Kluci zablokovali vše, co šlo, říká Hrachovina Průměr jedné inkasované branky na zápas udržel po svém příchodu do Vítkovic gólman Dominik Hrachovina i proti Pardubicím. „Atmosféra v kabině je teď dobrá, ale mise je pořád před námi. Radost musíme krotit, protože cesta nekončí,“ připomněl po výhře 3:1 Hrachovina fakt, že ostravský celek je osm kol před koncem základní části stále na chvostu extraligové tabulky. „Je to nepříjemná situace. Víme, o co hrajeme, proto bojujeme na sto procent. Každý zápas je pro nás play off, abychom se dostali tam, kde bychom chtěli být.“ Vítkovický brankář Dominik Hrachovina zasahuje v duelu s Pardubicemi. A Hrachovina pomáhá ostravskému celku sebevědomými výkony i jistými zákroky. „Já už v téhle situaci byl a vím, že je důležité navodit pozitivní atmosféru. Snažím se to předávat na kluky. Už bojujeme jeden za druhého a není náhoda, že se něco vyhrálo. Když dře jeden za druhého, nese to úspěch.“ Chválu za podíl na výhře nad Pardubicemi ale Hrachovina odmítl. „Kluci přede mnou bránili dobře, nepustili žádnou dorážku. Bylo to výborně ubojované, dozadu jsme hráli dobře. Však víme, o co hrajeme. Ale klobouk dolů, kluci zablokujou vše, co je třeba. Přesilovky hráli skvěle, v oslabení padali po držkách,“ chválil spoluhráče Hrachovina, jehož mrzel inkasovaný gól. „Měl jsem chytit první střelu. Bohužel mi to odskočilo.“ (pog)