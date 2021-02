Pevný jako skála, Svoboda drží 120 minut nulu. Teď musíme všichni zamakat, velí

„Bylo to těžké utkání, ale hráli jsme dobře. A konečně dáváme góly, což je velký rozdíl oproti začátku sezony,“ hodnotil Svoboda nejen úterní dohrávku 10. kola.



„Bylo to takové klasické utkání se Zlínem. Tam jsme dostali dvě branky, teď jsme to zvládli. Dáváme góly v důležitých momentech,“ pochvaloval si.



Vy jste vychytal druhé čisté konto v řadě. Je to velké povzbuzení psychiky?

Jsem za to moc rád. V této sezoně jsem se dost trápil, nebyl jsem schopen potvrdit výkon ve druhém zápase. Takže jsem nadšený. Ale musíme dál všichni dobře pracovat, ať se připravíme směrem k­ play off. Teď budeme makat v reprezentační přestávce.



Jak moc vám k vychytané nule pomohli spoluhráči?

Blokovali střely, nepouštěli soupeře k dorážkám. Ale měli jsme i­ štěstí.



V kterém momentě jste se zapotil nejvíce?

Asi ve druhé třetině, když to tam někdo nahazoval zpoza brány, já už seděl na zadku. To jsem měl fakt štěstí.

A co nájezd dvou hráčů Zlína při vaší přesilovce?

Jo, stalo se to, i když bychom to neměli dovolit. Jenže oni vlastně ani nezakončili... My jsme předtím hodně zápasů prohráli zbytečně, možná ani ne vlastní vinou, teď se konečně štěstí obrátilo.

V brance se během sezony střídáte s­ Danem Dolejšem častěji než dřív. Je to pro vás motivace?

Vím, že Dan je dobrý gólman, a ­prostě chytal dobře. Já se snažil na tréninku pořád stejně, ale někdy to nejde.