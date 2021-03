Porazili jsme prvního, druhého, třetího. Porazíme i další, hrozí brankář Litvínova

„Porazili jsme prvního, druhého a třetího, budeme makat dál a porazíme další týmy,“ vyhrožuje brankář Šimon Zajíček, znamenitý záskok za jedničku Denise Godlu. „Jen nula se mi skoro celou kariéru vyhýbá, je to zakleté. Jsem zvědavý, kdy se to prolomí, zatím nemám štěstí.“

Chemici během svého bodově nejbohatšího období přemohli i první Spartu a třetí Mladou Boleslav, teď druhý Třinec. Byť ten ovlivnila úterní tragédie v rodině kapitána Petra Vrány. Kvůli ní se utkání odložilo na čtvrtek a z Třince do Litvínova. „Zápas byl pro obě mužstva těžký,“ doznal litvínovský trenér Vladimír Országh.

Hráči Litvínova se radují z vítězství nad Třincem.

Zajíček se pasoval na hrdinu partie s Oceláři, vychytal výhru 3:2, svou druhou v extralize: „Není cennější než ta první, obě mám naceněné stejně. Zápas s Třincem byl těžký, hlavně při přesilovkách nás zavřeli a vařili nás, jak nejdéle mohli. Pomáhali mi obránci i útočníci, střely blokovali, dávám jim kredit!“

Litvínov, zdá se, načasoval ideálně formu před vyřazovací fází. „Těžko říct, zda z nás současná šňůra dělá černého koně. Je dobře, když se před play off vyhrává, když se naskočí na vítěznou vlnu. Ale play off bude úplně jiná soutěž, začíná se od nuly a je jedno, jakou sérii kdo měl. Všechno se maže, navíc liga je vyrovnaná. Šance budou podobné pro všechny,“ míní trenér Országh.

Kouč Országh: Bavíme se hokejem

Jeho parta zůstala jedenáctá s nadějí na 8. místo, které dává výhodu domácího prostředí v předkole play off. „Náš cíl byl od začátku sezony první desítka, za tím chceme jít,“ avizuje slovenský kouč.



Verva za desátými Vítkovicemi zaostává o dva body, za osmou Kometou o čtyři a má nejlepší los posledních dvou kol základní části. Hraje s nejslabšími celky soutěže, v pátek hostí poslední České Budějovice a v neděli končí na ledě předposledního Zlína.



„Osmé místo nemáme ve vlastních rukách. Cílem je přistoupit zodpovědně k těm dvěma zápasům, vyhrát je a uvidíme, jak dopadnou ostatní. Je stejně jedno, proti komu nastoupíme v předkole, každá série bude těžká.“

Každopádně by do ní měl Litvínov jít v herní pohodě. „Bavíme se hokejem a výhry nám strašně pomáhají. Díky nim máme výbornou mentalitu. Hrajeme jako tým, držíme pospolu a nic nevypouštíme,“ jmenoval Zajíček faktory, které stojí za černožlutým vzestupem.

Podle Országha jeho mužstvo zápas ubojovalo, což ho před play off hřeje dvojnásob. „Byl to boj, hlavně z naší strany. Podržel nás Zajíček, který je oporou vždy, když se dostane do brány. Nebáli jsme se ho postavit ani proti top soupeři a nezklamal,“ chválil ho kouč.

Ostatně za obětavý výkon ocenil celý tým: „Viděl jsem z naší strany obrovskou zarputilost, padání do střel, bojování jeden za druhého, sílu okolo brány. To jsou věci, které mě těší směrem do play off. Výborný výsledek proti kvalitnímu mužstvu je skvělý do tabulky i pro psychiku před rozhodující částí sezony. Snad v tom trendu budeme pokračovat.“

Pokud ano, Litvínov tím černým koněm bude rozhodně.