Extraliga vyhlíží videorevoluci. Jako fotbal být nechceme, vzkázal ředitel

Nejvyšší hokejová soutěž nabídne od nové sezony možnost tzv. trenérské výzvy (anglicky coach’s challenge), díky níž mohou trenéři požádat o přezkoumání některých sporných situací na videu.

Pokud bude prokázána regulérnost podnětu, bude původní verdikt rozhodčího změněn. Když ne, přichází stěžující si celek o možnost oddechového času i šanci na další výzvu.

Novinku, která se už několik let praktikuje v NHL a od letoška i na MS, chtěla česká extraliga využívat už před rokem. Jenže tehdy bylo na technicky náročný krok připraveno jen osm ze 14 klubů. Ředitel soutěže Josef Řezníček chtěl zamezit situaci z fotbalové první ligy, kde je působnost videa omezená jen na čtyři zápasy kola z celkových osmi.

Trenérská výzva v extralize Bude aplikovatelná na: nedovolené bránění brankáři

postavení útočícího hráče v brankovišti

přihrávku rukou

hru vysokou holí O výzvu může požádat výhradně hlavní trenér. V případě úspěšného apelu zůstává nárok na další výzvu, v opačném případě přichází mužstvo o další výzvy i time out. Po signalizaci trenéra odjede hlavní rozhodčí přezkoumat situaci na trestnou lavici, kde bude mít k dispozici tablet a záložní monitor. Zhlédnout bude moct záběry ve vysokém rozlišení z minimálně devíti povinných kamer. Některé týmy jich však mají více (nejvíce Třinec 24). Důležitým novým prvkem je synchronizace všech záběrů. Brankový rozhodčí tak může posouvat všechny záběry naráz ve stejném čase a získat větší celkový přehled o hře.

A i v těch duelech, kde video je, budí rozporuplné dojmy. „Nechápal jsem, když tam dokázal nějaký záběr dojít k někomu do zázemí, ale ne k rozhodčímu na hřišti,“ vzal si ponaučení z fotbalových trávníků Řezníček.

Jste tedy rádi, že jste se zavedením trenérských výzev rok počkali?

Určitě. Potvrdilo se nám to i tím, co se stalo ve fotbale během sezony. Nechceme, aby se u nás poškozovalo dobré jméno soutěže.

Fotbalová liga nemá videosystém přítomný na každém zápase. Považoval byste obdobnou situaci s trenérskými výzvami na hokeji za neregulérní?

Neřekl bych úplně neregulérní, podmínky na stadionech by byly pro soupeře vždy stejné. Ale celkově se nám to nezdálo pro ligu dobré. Určitě by se objevily diskuse o tom, proč bylo rozhodnutí na jednom stadionu zvrácené a na druhém ne. Tomu jsme se chtěli vyhnout a za souhlasu klubů jsme celý proces odložili.

Jak daleko bylo zavedení výzev před rokem?

Nešlo jen o detaily. Na začátku sezony bylo šest klubů, které systémy neměly vůbec hotové a dostupné záběry byly opravdu špatné.

Jak vypadá situace nyní?

Velice pečlivě se připravujeme. Není jednoduché zkorigovat všech 14 stadionů tak, aby práce a testování proběhly všude řádně. Zátěž systémů ale doopravdy vyzkoušíme až se startem extraligy, kdy budou stadiony plné lidí. Narážíme na různé aspekty, jako příliš mobilních telefonů nebo výpadky wi-fi.

Vybavit všechny ligové stadiony muselo být finančně velmi náročné.

Navíc sami dobře víte, že technika stárne rychle. Třeba v roce 2003 přišlo zavedení brankových videorozhodčích na tehdy převratných 800 tisíc korun. Teď se minimum blíží milionu a půl. Další cenové rozmezí vám ale neřeknu, to už je na klubech, kolik do toho investovaly navíc.

Jak se na novinku tvářily kluby?

Věděly to už od loňského roku, měly snahu o zavedení už tehdy. My jsme se ale nakonec rozhodli pro odložení. Neměli jsme všechny instalace, potřebnou techniku na stadionech. Ta by sice postupně přibývala, jenže jsme si nedokázali představit, že bychom kluby zařazovali do systému po jednom. Určitě je lepší varianta, že jsme to loni zrušili a raději se připravili pořádně na novou sezonu.

Nesouhlasil některý z klubů?

Souhlasily všechny, navíc to předepisuje licenční řád pro extraligu. I postoupivší Kladno se muselo přizpůsobit, přestože vzhledem k dlouhé baráži mělo na přípravu nejméně času. Testování tam proto proběhne jako poslední.

Oproti NHL chybí na seznamu možných přezkoumávaných situací ofsajd. Proč? Kvůli kouskování hry?

Přesně tak. Víme, že i samotná NHL občas zpochybňuje zkoumání situací na modrých čarách. Prvním důvodem pro nás bylo prodlužování hry, tím druhým náročná finanční stránka. Systémy jsme postavili hlavně na situace, které jsou při hře nejčastější. Incidenty na modrých čarách se nám zdají jako malicherné. Řešit milimetrové ofsajdy nebo to, jestli je noha zvednutá... Nemluvě o ceně zařízení, která by se kvůli tomu výrazně vyšplhala.

Co pouštění sporných situací na kostce?

Pro kluby je dané herním řádem, že pokud pouští zakázané situace, vede to k disciplinárnímu řízení. Dokud ale nebude oznámena hlasatelem trenérská výzva, nemůžeme nijak omezovat to, co se na kostce objeví. Po gólu přece nevíte, jestli výzva přijde.

Plánujete rozšířit výzvu po vzoru NHL i na vyšší tresty?

Nemyslím si. V každém případě záběry, které chodí k nám, dostane i komise rozhodčích. Každý si z toho bude moct vybrat svoje záběry. I disciplinární komise bude čerpat z úplně jiných obrázků než v minulých letech.