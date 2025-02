Intenzivní (a trpká) jednání o extraligu. Jak se bude sestupovat? Návrhy narazily

Přímý sestup a postup? Nebo baráž? A jaká?

První ligy by ráda, aby její kluby měly větší naději na postup mezi elitu. Aktuální model baráže nejhoršího celku extraligy s vítězem play off první ligy těm níže nevyhovuje.

Chtějí změnu. Proto naposledy její zástupci položili na stůl dvě verze.

Jedna měla hovořit o tom, že by se dva nejhorší celky extraligy po základní části zapojily do play off první ligy a jednoduše by prošly vyřazovací částí.

Žádnému extraligovému celku by neskončila sezona hned po základní části, ani by nemusel dlouho čekat a poměřil by se napřímo. Tím by se samozřejmě výrazně zvedla i atraktivita play off.

Druhý návrh nabízel, že by se v první lize play off vůbec nehrálo a dva nejlepší celky po základní části by se rovnou sešly v baráži s dvěma nejhoršími z extraligy.

I zde je myšlenka jasná. Poslední extraligový celek teď čeká okolo čtyřiceti dní, než skončí play off první ligy. Odpočívá, léči šrámy a trénuje. A pak nastoupí s elánem na pomlácené, byť rozehrané vítěze nižší soutěže.

Jedni opakují, že čekání je otrava a nepomáhá, druhá strana zase argumentuje, že odpočatého soupeře nemá nikdy šanci přetlačit. Realita zatím nahrává tvrzení prvoligových klubů, konkrétně Kladno si v baráži v posledních letech zachraňovalo život pravidelně.

Ani jeden návrh se ale u extraligových osobností příliš nepotkal s pochopením. Takže se strany příliš neposunuly.

Situaci navíc zkomplikovalo jedno z posledních jednání výkonného výboru svazu, kde se opět otevřelo téma přímého sestupu a postupu, ačkoliv extraligoví zástupci už měli za to, že se k němu jasně vyjádřili – odmítavě.

O tématu se nelichotivě mluvilo veřejně už na podzim, zástupci extraligy a první ligy se vzájemně osočovali z neochoty jednat.

Za své si to vzal během voleb i šéf svazu Alois Hadamczik, kdy coby politik tlačil přímý sestup a postup. Chtěl vyjít vstříc první lize. Nejvyšší soutěži, kterou svaz aktuálně řídí. Logicky.

Samostatná extraliga na druhé straně několikrát dala najevo, že tudy cesta rozhodně nepovede. Z jejich pohledu pochopitelně. Proč by vlastní kluby ohrožovala sportovní a ekonomickou nejistotou. Baráž je chrání.

S novátorskou myšlenkou naopak přišel v rozhovoru pro iDNES Premium nový majitel Kladna Tomáš Drastil. Nadhodil, že by pro první ligu bylo lepší, kdyby se i ona trhla od svazu a fungovala společně s extraligou. „Českému hokeji by to prospělo,“ věří.

Jedna věc je jasná. Extraliga se v nejbližších letech nemůže zcela uzavřít. Tahle myšlenka před několika lety zcela vážně byla v plánu.

Zakazuje to ale dohoda s hokejovým svazem, kterou extraligové kluby uzavřely s bývalým prezidentem svazu Tomášem Králem, kdy Asociace profesionálních klubů (APK) přebírala řízení soutěže právě od svazu.

APK si může určit, jestli se bude sestupovat přímo, nebo se bude hrát baráž. Ale nesmí extraligu uzavřít. Taky nesmí měnit počet účastníků pod deset nebo nad čtrnáct.

Pro všechny takové změny by potřebovala APK souhlas svazu.

Mimochodem tuzemský hokej zná za posledních dvacet let jeden nejdéle fungující systém. Mezi sezonami 2012/13 a 2018/19 hrála první liga play off pouze do semifinále.

A místo finále šly dva nejlepší celky do baráže s dvěma nejhoršími celky extraligy, kde každý tým sehrál dvanáct utkání. Právě Kladno takhle v roce 2019 postoupilo zpět do extraligy. Rok před nimi to zvládly Karlovy Vary.

Možná vede pro první ligu cesta tudy.