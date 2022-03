Z extraligy se bude dál sestupovat. Play off si zahrají skoro všichni

Formát příštího extraligového ročníku potvrdily redakci iDNES.cz dva na sobě nezávislé zdroje.

Kromě toho skončí současný ředitel Josef Řezníček a řešit se bude i personální obsazení disciplinární komise, které předsedá jihlavský kouč Viktor Ujčík.

Formát Dvanáct týmů do play off

Extraliga se dle plánu zúží z patnácti týmů na čtrnáct, hrát ji po sestupu nebude Zlín.

Kladno čeká, jak dopadne finále první ligy mezi Jihlavou a Vsetínem, aby se s vítězem utkalo v baráži. Po ní bude jasno i o konkrétních účastnících.

Čtrnáct klubů hrálo extraligu naposledy v covidem přerušené sezoně 2019/20, ovšem v jiném formátu: tehdy poslední klub přímo sestupoval (Kladno), šest nejlepších po základní části postupovalo do čtvrtfinále play off a celky na sedmém až desátém místě hrály předkolo.

Teď si kluby velkou většinou odhlasovaly, že v ročníku 2022/23 postoupí do čtvrtfinále čtyři nejlepší, celky na pátém až dvanáctém místě půjdou do předkola, třináctému skončí sezona a čtrnáctý bude hrát baráž s vítězem první ligy.

Manažer APK Martin Loukota formát oficiálně potvrdit nechtěl: „ Mohu potvrdit, že se hlasovalo o formátu play off 2022/23 a na konci dubna tento výsledek hlasování per rollam musí být ještě zanesen do zápisu valné hromady APK. Na tomto zasedání se bude mimo jiné hlasovat o licenčním, disciplinárním a herním řádu, ale toto vše bychom rádi komunikovali až po skončení letošního ročníku.“

Sestupy a postupy Uzavřená extraliga zatím ne

APK na konci ledna informovala svaz, že po deseti letech chce opět převzít řízení nejvyšší soutěže. Mezi APK a svazem platí memorandum z roku 2016, které kluby zavazuje, že změny v počtu účastníků včetně propojení s první ligou je možné provádět výhradně se souhlasem svazu.

Přesto se nabízí otázka, zda se kluby nevrátí k myšlence uzavřené extraligy bez sestupů. V horizontu nejbližších let se taková věc zřejmě nestane, ovšem zastánce takového konceptu v Česku najdete.

„Myslím, že by se uzavřít měla. Současný systém nahrává starším hráčům a navaleným cizincům, ne tréninku a rozvoji mladých hráčů. To není dobré pro český hokej,“ myslí si Martin Pešout, který nedávno skončil jako trenér Karlových Varů a má převzít brněnskou Kometou.

„Uzavření by pomohlo finanční očistě, samozřejmě při zachování nějakého platového dna, aby se na to někdo úplně nevykašlal. Loni se taky nepadalo a stejně byly tlaky, trenéři se vyhazovali a sponzoři končili, když mužstvo nehrálo dobře,“ dodává.

Svazový prezident Tomáš Král začátkem března pro MF DNES a iDNES.cz řekl, že si umí představit uzavřenou extraligu v případě přísného ekonomického modelu, kdy se nastaví „velmi tvrdé podmínky, které by garantovaly kvalitu soutěže“.

„Aby extraliga v krátké době nenabobtnala na dvacet účastníků. Pravidla by se musela nastavit tak, aby se nemohla obcházet (...) Tato varianta však naráží na to, že podmínky by s velkou pravděpodobností nedokázali splnit ani někteří ze stávajících účastníků, a proto je složité získat pro ni podporu,“ řekl Král.

Ředitel Řezníček skončí, hledá se nový šéf

Další změnou je pozice ředitele. Současný šéf soutěže Josef Řezníček už v září uvedl, že pokud extraligu převezme APK, on skončí: „Máme dohodu s kluby. Z osobních důvodů, které nebudu komentovat.“

Bývalý hokejový obránce, který jako první v historii překonal hranici tisíce zápasů v extralize a získal tituly s Olomoucí a Karlovými Vary, se stal ředitelem v roce 2012.

„Za tu dobu extraliga vyrostla. Divácky, popularitou, technologicky i finančně. Oproti západu či severu Evropy je finančně velmi silná. Výkonnostně ale skokově neroste,“ zhodnotil Řezníček vývoj posledních deseti let.

Disciplinárka Zůstane Ujčík?

Asociace profesionálních klubů bude řešit i personální obsazení disciplinární komise. Aktuálně jí předsedá Viktor Ujčík, členy jsou Tomáš Jelínek, Leoš Čermák, Libor Procházka a Petr Kadlec.

Nejdůležitější je pozice předsedy, protože to on v „prvním kole“ rozhoduje. Až v případě, že klub podá proti prvnímu rozhodnutí odpor, zasedá celá komise.

Ujčík kromě funkce předsedy DK také trénuje prvoligovou Jihlavu a teď s ní postoupil do finále.

V případě, že by Jihlava porazila Vsetín a přes Kladno by se dostala do nejvyšší soutěže, předsedou DK by dál být nemohl. V případě nepostupu se bude jeho budoucnost diskutovat.

„Po skončení obou nejvyšších soutěží se chceme sejít s členy disciplinární komise a řešit personální složení. Se členy DK jsme v kontaktu, ale protože Jihlava stále hraje, chceme to vyřešit v klidu až na konci,“ říká manažer APK Loukota.

Aktuální ročník 2021/22 pokračuje o víkendu semifinálovými souboji dvojic Třinec - Mladá Boleslav a Sparta - České Budějovice.