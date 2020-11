Pouštět umělé fandění řády zakazují. Extraliga to výjimečně toleruje

V herním řádu extraligy o tom mluví pravidlo 4.17: „Při všech utkáních extraligy nesmí hrát na stadionu hudba, resp. nesmí být vysílán žádný zvuk prostřednictvím místního rozhlasu, kostky či velkoplošné projekce v následujících situacích: v průběhu hry nebo při oddechových časech družstev a leží-li zraněný hráč na ledě při přerušení hry.“

Na několika stadionech v Česku se přesto organizátoři snaží, aby ticho z hlediště a mlácení hokejek o led přehlušila kulisa z minulosti nahraných fanoušků.

Rozhodla se pro to pražská Sparta, Liberec, Pardubice, Olomouc i Třinec v první třetině proti Kometě a trestu se bát nemusí.

„Vzhledem k současným podmínkám kdy se hraje bez diváků, případné vysílání zvuků z hlediště v průběhu utkání tolerujeme. Musí jít ovšem o ruchy z hlediště bez vulgarit a ataků vůči soupeři, nikoli například o hudbu, reklamy a podobně,“ vysvětluje mluvčí svazu Zdeněk Zikmund pro iDNES.cz.

Jak to na stadionech (ne)zní? Video níže nabízí dva góly plzeňského útočníka Petra Straky. První z Pardubic, které ruchy pouštějí, a proto při oslavách můžete fandění slyšet, ten druhý už z Plzně, kde místo umělých fanoušků křepčí jen hokejisté a realizační týmy.

Dva góly Petra Straky a dvě varianty s fanoušky a bez nich:

Tipsport extraliga @telhcz Dva zápasy proti Dynamu, dva góly v oslabení @PStrax23 z @HC_Plzen se v této sezóně #TELH proti Pardubicím zatím daří výborně https://t.co/6wsoH2kNpW oblíbit odpovědět

Plzeň není sama, která k nahranému skandování nepřistoupila. „V tuto chvíli jsme se rozhodli pouštět pouze muziku v přerušené hře, tleskání a další zvuky prozatím realizovat nebudeme,“ říká manažer Hradce Králové Aleš Kmoníček.

Protichůdné názory přicházejí i od samotných účastníků zápasů.

„Je to fajn. Diváci nám moc chybí a samozřejmě se nedají nahradit, ale v úplném tichu by to nebylo ono,“ myslí si sparťanský veterán Lukáš Pech.



Brankář Zlína Libor Kašík po středeční zkušenosti v Olomouci řekl: „Lepší než ticho. Prvních deset minut to bylo až moc nahlas, takže jsem se na to ptal rozhodčího. Pak to trochu ztlumili a bylo to akorát.“

Vyloženě odmítavý názor připojil zlínský kouč Martin Hamrlík: „Hrůza, tož hrůza! Špatné. Buď to udělat kvalitně, nebo vůbec. Bylo to, jako když hlásí u nás v Malenovicích rozhlas a hasiči říkají, že bude zastavená voda, a ozývá se chrastění tři..., chrrr..., tři. A já říkám, tak já nevím, asi nebude voda. Radši ne, chlapi, musí to mít i trochu úroveň. Možná jste to v NHL viděli, ale myslím, že asi ta hala v NHL je jinačí než tady v Olomouci.“

„Není nad to, když jsou plné tribuny, to se shodneme všichni. Bez nich je hokej smutný. Jako každý sport,“ shrnul to za všechny olomoucký kouč Zdeněk Moták.



I v Liberci se rozhodli pouštět nahrané fanoušky: