Tým má extrémní charakter, pochvaloval si střídající Will po zápase s Brnem

„Váhal jsem, ale je nás tam víc, kteří si k tomu řekli své, a finální rozhodnutí jsem potom udělal já. Nakonec nás to nakoplo,“ vysvětloval po utkání překvapivý krok hlavní kouč Dynama Radim Rulík.

Hned po minutě na ledě před Willem stál úplně volný Horký, ale nepochodil. Střídající brankář chvíli nato zastavil i nepříjemnou ránu Zaťoviče od mantinelu, a i když si pak neporadil s trestným střílením Fleka v oslabení, ve zbytku utkání svůj tým výrazně podržel.

„Jsme zkrátka jeden dobrý tým se dvěma výbornými brankáři a odehráli jsme super zápas. Plnili jsme, co trenéři chtěli,“ chválil Will v rozhovoru pro klubový YouTube kanál.

Dynamu se totiž podařilo vyrovnat. Minutu po Flekovi snížil devátým gólem v sezoně Tomáš Zohorna a do prodloužení zápas poslal znovu v přesilovce Radil.

„Tým má extrémní charakter. Nikdo nechce prohrávat o dva góly, ale i když se nám to stává, tak se pořád můžeme spolehnout na to, že dokážeme zabrat a srovnat nebo otočit. Jsou to pro nás důležité okamžiky,“ těšilo Willa.

Dynamo se pak radovalo i v nastaveném čase, jenže Čerešňák skóroval placírkou a rozhodčí gól u videa neuznali. Znovu k němu šli po trefě Holíka, nakonec vítězné, kdy pardubická střídačka zkusila sáhnout k trenérské výzvě, ale neúspěšně. Brno tak vyhrálo 4:3.

„Bod je dobrý, nikdy nevíte, kdy vám pomůže,“ nestěžoval si Will, který si v neděli v 17 hodin v enteria areně poprvé od příchodu do Pardubic dost možná zachytá i proti Liberci.