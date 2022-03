Drsňák Polák se překonal. Vítkovický kapitán hrál měsíc se zlomenou nohou

Vítkovicím už sezona skončila. Bez svého lídra, který měsíc nastupoval s frakturou, podlehly úřadujícímu mistrovi z Třince jednoznačně 0:4 na zápasy.

„Teď už to po play off můžeme říct. Sluší se ocenit přístup kapitána Romana Poláka, vyzdvihnout jeho obětavost pro tým - od poloviny února nastupoval k zápasům se zlomenou nohou! Závěr základní části i play off s Olomoucí odehrál na krev, přes bolest, ale nemohl zůstat stranou. Rozhodl se jít do zápasů i přes zranění! Klobouk dolů, Poly, a díky!“ uvedl vítkovický klub na svém twitterovém účtu.

Ostravský rodák nikdy nesbíral body po hrstech, to spíš bodyčeky a zblokované střely. Právě díky tomu sehrál v NHL přes osm stovek zápasů a patřil mezi nejobávanější beky ligy, proti kterým hrát vždy bolelo.

Polák si postupně zahrál za St. Louis, Toronto, San Jose a Dallas, než se před dvěma lety vrátil do Česka. Zvolil Vítkovice, ze kterých jako junior do zámoří odcházel, a okamžitě převzal kapitánské céčko.

V uplynulé základní části domácí nejvyšší soutěže zblokoval Polák úctyhodných 120 střeleckých pokusů soupeře. V hodnocení Radegast Indexu, který právě zohledňuje především obětavost a defenzivní statistiky, skončil na čtvrté příčce.

Během úvodního duelu předkola proti Olomouci strávil na ledě 27 minut, jenže následující dva zápasy vynechal. Do utkání číslo čtyři a pět nastoupil, jeho čas ve hře se však oproti prvnímu střetnutí významně snížil. Do čtvrtfinále už následně nezasáhl.