Jak si to extraliga dovoluje? Bojí se! říká šéf první hokejové ligy. Očekává mlžení

„Byl jsem naivní optimista. K tomu pocitu mě vedla jednání s ředitelem extraligy Martinem Loukotou a prezidentem Janem Tůmou,“ říká rozladěný zástupce prvoligových klubů Daniel Sadil.

O jakém formátu extraliga s 1. ligou jednala?

Požadovali jsme přímý sestup a postup, o tom se v žádném případě bavit nechtěli. Částečně jsem to chápal, takže jsme jednání vedli směrem k rozšířené baráži 2+2. Zkrátili bychom soutěž a upravili play off.

Ani to nevyšlo.

Ve středu jsem dostal informaci, že naši žádost předložili extraligovým klubům a ty zaujaly postoj, že nic měnit nechtějí. Prý dvanáct klubů ze čtrnácti hlasovalo pro zachování současného modelu, který podle nás nedává smysl.

Daniel Sadil Ještě před rokem šéf prvoligových Litoměřic a člen výkonného výboru svazu. Teď ředitel Sdružení prvoligových klubů (SPK) a generální manažer první ligy.

Jak vám rozhodnutí zdůvodnili?

Neřekli nám to a neřeknou. Budou mlžit. Určitě nevystoupí a neřeknou, že se bojí sestupu. Oni sice tvrdí, že extraliga není uzavřená soutěž, ale já se ptám, jak se v současném modelu někdo z první ligy může do extraligy dostat? Jsem přesvědčený, že to nejde. Neustále nám kladli nové a nové podmínky, které jsme měli splnit. My jsme všechny vyřídili. První liga zaujala jednotný postoj, upravili bychom termíny. Pak se nás začali ptát, jestli víme, kolik extraliga stojí.

Co vy na to?

Jakým právem se nás ptali? Jak si dovolují Zlínu, Vsetínu, Jihlavě nebo Porubě naznačovat, že na to nejsou finančně připravení? Přesto jsme i tohle téma s kluby diskutovali a věřím, že týmy, které mají reálnou ambici postoupit, by byly rozpočtem i zázemím připraveny.

Jaký formát byste si pro extraligu přáli? celkem hlasů: 5345 Současnou baráž 1+1 Přímý sestup a postup Rozšířenou baráž 2+2 Je mi to jedno

Jak moc jste zklamaný?

Hodně. Byl jsem opravdu přesvědčený, že šance na rozšířenou baráž je veliká a že dopadne. Myslel jsem, že hlasování dopadne přesně naopak, že minimálně deset týmů bude pro.

Poškodí rozhodnutí extraligy první ligu?

Zásadně! Podívejte se na letošní baráž mezi Jihlavou a Olomoucí. Jihlava tam přišla pomlácená z play off a skončilo to po čtyřech zápasech.

Zástupci první ligy sedí ve výkonném výboru svazu s extraligou. Může teď reálně probíhat nějaká spolupráce?

Budu apelovat na naše zástupce, že není možné být v naprostém souladu s lidmi z extraligy, která nám neudělala jediný ústupek. Musí proběhnout hluboká diskuse. Opravdu neudělali žádný vstřícný krok a beru to jako obrovskou prohru první ligy a zástupců výkonného výboru.

Formát extraligy - 4 nejlepší týmy postupují rovnou do čtvrtfinále play off - 5. až 12. tým postupují do předkola play off - 13. týmu končí sezona po základní části 14. tým čeká na baráž s vítězem play off první ligy

Výkonný výbor se může rozhádat.

Bude to velice těžké. Sdružení prvoligových klubů má pátého května valnou hromadu a z ní vyjde memorandum i pro naše zástupce ve výkonném výboru. Zaujmeme stanovisko, jak pokračovat. Extraliga nám ukázala, že si může se soutěží dělat, co chce.

První liga při volbách do výkonného výboru podpořila zástupce extraligy. Nebyla to zpětně chyba?

Celé volby byly chyba. Přišli jsme o jedno místo. Nemáme tři mandáty, ale jen dva. A dokážu si představit, že jsme měli zvolit lepší taktiku. Ukázat daleko silněji, že jsme nejvyšší soutěž řízená svazem.

Co dál pro první ligu?

Cítím obrovskou zodpovědnost, jak první liga vypadá navenek. Budu bojovat dál, nedám jim pokoj! Chci vybudovat první ligu na úroveň, kam patří. Ale vím, že se mi bude těžko komunikovat s lidmi z extraligy, o kterých jsem byl přesvědčený, že to myslí se sportem upřímně. Musíme přece chtít, aby mladí hráči v první lize měli motivaci v ní hrát.

Teď nemají?

Když ví, že se nemají kam posunout? Budou odcházet do ciziny. Pro nás je to katastrofické. Týmy, které mají ambice, můžou přijít o partnery, stane se z ní neperspektivní a obyčejná soutěž. Přitom jsem teď s kvalitou první ligy spokojený, mám z ní radost. Určitě neztrácí na kvalitě a umím si představit, že naši nejlepší zástupci by sehráli se spodkem extraligy v baráži kvalitní hokej.