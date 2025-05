Žádná změna v sestupu z extraligy. První liga je zaskočená. Prohrála

„Byl jsem naivní optimista, opravdu jsem věřil, že rozšířená baráž projde. Pro nás je to katastrofické. Týmy, které mají ambice, můžou přijít o partnery, stane se z ní neperspektivní a obyčejná soutěž,“ řekl ve čtvrtek pro iDNES.cz ředitel Sdružení prvoligových klubů Daniel Sadil.

Formát extraligy - 4 nejlepší týmy postupují rovnou do čtvrtfinále play off - 5. až 12. tým postupují do předkola play off - 13. týmu končí sezona po základní části 14. tým čeká na baráž s vítězem play off první ligy.

Na reakci extraligy redakce čeká.

První liga doufala alespoň v rozšířenou baráž, do níž by se podívaly dva nejlepší celky první ligy a dva nejhorší z extraligy.

První liga by upravila formát soutěže včetně play off tak, aby její kluby nešly do baráže zcela pomlácené. Ve hře byla i varianta, že by se nehrálo finále. Mohly by se zkrátit série, zrušit předkolo či snížit počet zápasů v základní části.

Zástupci obou soutěží vedli průběžná jednání dlouhé měsíce. První liga si dlouhodobě přála, aby její kluby měly větší šanci postoupit mezi českou elitu. Současný formát považuje za neprůchozí.

Extraliga je formálně otevřenou soutěží, ale v posledních letech zůstala beze změny účastníků. Do baráže totiž nejhorší extraligový klub chodí po čtyřicetidenní pauze a zatím neměl nejmenší problém uhájit svou příslušnost proti vítězi první ligy, který musel baráž odehrát pomlácený z play off.

Naposledy Jihlava jednoznačně prohrála s Olomoucí 0:4 na zápasy. Předtím si vždy poradilo Kladno.

O tématu se nelichotivě mluvilo veřejně už na podzim, zástupci soutěží se vzájemně osočovali z neochoty jednat, pak se vztahy narovnaly. Do středečního rozhodnutí.

Extraliga z logiky věci nemá příliš zájem ohrozit své kluby víc, než je nutné. Na druhou stranu extraligoví činovníci sedí ve výkonném výboru svazu spolu s těmi z první ligy a potřebují spolupracovat.

Změnu formátu si přál i prezident svau Alois Hadamczik, neboť první liga je nejvyšší soutěží, kterou řídí svaz. Extraligu řídí Asociace profesionálních klubů (APK), tedy kluby samotné.

Ty mají velkou volnost v rozhodování o vlastní soutěži až na pár výjimek. Podle memoranda uzavřeného před převzetím soutěže od svazu si může extraliga určit, jestli se bude sestupovat přímo, nebo se bude hrát baráž.

Ale nesmí extraligu uzavřít. Taky nesmí měnit počet účastníků pod deset nebo nad čtrnáct. Pro všechny takové změny by potřebovala APK souhlas svazu.

