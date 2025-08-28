Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Boleslav porazila v přípravě Litvínov, Třinec podlehl Banské Bystrici

Autor: ,
  21:42
Hokejisté Mladé Boleslavi potvrdili dosavadní skvělé výsledky v přípravě na novou extraligovou sezonu i ve čtvrtek v Litvínově, kde zvítězili 4:2. Hrály se i dva česko-slovenské souboje. Zatímco Třinec podlehl Banské Bystrice 3:6, Olomouc zvítězila v Žilině 3:2 v prodloužení.

Steve Moses na tréninku Mladé Boleslavi | foto: ČTK

Mladoboleslavští si na severu Čech připsali v sedmém přípravném utkání šestou výhru, při jediné porážce doma s Plzní zápas ztratili až v prodloužení. Dnes po brzké trefě domácího Kevina Czuczmana otočili vývoj na 3:1. Třikrát se hosté prosadili v početních výhodách.

Třinečtí Oceláři prožili mimořádně nepovedenou úvodní třetinu, po níž vedla Banská Bystrica už 4:0. Skóre pak v úvodu třetí dvacetiminutovky narostlo na 6:1. Třikrát se v dresu vítězů prosadil Michal Kabáč.

Hanáci v Žilině dvakrát vedli, ale těsný náskok 2:1 neudrželi – při hře bez gólmana vyrovnal Ryder Korczak. V 64. minutě vystřelil hostům vítězství Jakub Navrátil. Žilinu udolali Olomoučtí během přípravy podruhé – 5. srpna vyhráli doma 2:1.

České Budějovice podlehly Linci 1:3, přestože zásluhou Michala Bulíře vyhrály první dvacetiminutovku. Motor sice zvládl úvodní přípravný duel v Táboře, od té doby však sbírá jen porážky, ta dnešní byla již šestá v řadě.

Hokejisté Vítkovic hráli se Zlínem dlouho bez branek, před polovinou utkání se však prosadil po rychle využité přesilovce Patrik Zdráhal, Ostravané nakonec i díky bezchybnému gólmanovi Dominiku Hrachovinovi triumfovali 3:0.

Přípravné zápasy
28. 8. 2025 17:30
HC Vítkovice Ridera HC Vítkovice Ridera : RI Okna Berani Zlín 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Góly:
27:24 Zdráhal (Hauser, Abdul)
45:27 Prčík (Hladonik)
51:17 Hladonik
Góly:
Sestavy:
Hrachovina (Klimeš) – Demel (A), Zbořil, Leahy, Budík, Brůna, Prčík, Port – Kalus (C), Nellis, Yetman – Macias, Hanzl, Zdráhal (A) – Abdul, Hladonik, Řehák – Bambula, Přibyl, Hauser
Sestavy:
Čiliak (Huf) – A. Salonen (A), Riedl, Hanousek, Čáp, Veber, Štibingr – S. Salonen, Holík, Říčka (A), Válek, Kverka, Šlahař, Paukku, Sadovikov, Vracovský, Heš, Sedláček (C), Kratochvíl

Rozhodčí: Hradil, Obadal – Blažek, Peluha

Přípravné zápasy
28. 8. 2025 17:30
HC Verva Litvínov HC Verva Litvínov : BK Mladá Boleslav BK Mladá Boleslav 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Góly:
01:13 Czuczman
42:23 Plutnar
Góly:
09:09 Moses (Berglund)
18:24 Buchtele (Lintuniemi)
34:43 Fořt (Pyrochta)
57:09 Moses
Sestavy:
Tomek (Čajan) – Plutnar, Schmiemann, Husinecký, Polášek, Baláž, Czuczman, Baránek – Maštalířský, Sukeľ, Koblasa – Pištěk, Holmström, Hännikäinen – Gut, D. Kaše, Hlava – Jurčík, Jícha, Brož.
Sestavy:
Furch (Mokry) – Pyrochta, Jánošík, Lintuniemi, Čech, Pavlík (C), Skärberg – Moses (A), Fořt, Skalický – Rekonen, Gríger, Buchtele – Mazura, Hradec, Berglund – Lichtag, Závora, Suchý.
Přípravné zápasy
28. 8. 2025 17:30
ČEZ Motor České Budějovice ČEZ Motor České Budějovice : EHC Black Wings Linz 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Góly:
13:35 Bulíř (Štencel, Přikryl)
Góly:
25:58 Roming (Knott)
37:17 Knott (Collins)
58:37 Aigner
Sestavy:
Strmeň (Klouček) – Cibulka, Doudera (C), Vála, Pýcha, Štencel, Vráblík – Lantoši, Harris (A), Olesen – Kubík, Bulíř (A), Koláček – Beránek, Přikryl, Novák – Chlubna, Toman, Humeník
Sestavy:
Tironnen (Honeckl) – Wurschl, Roe, Ograjenšek, Collins, Lebler, MacKinnon, Sollinger – Oschgan, Knott (C), Romig, Moro, Lindner, Neubauer, Predan, Geifes, Tialler, Kragl, Kristler, Pusnik, Aigner

Rozhodčí: Trnka, Pražák – Jindra, Zíka

Počet diváků: 1018

Přípravné zápasy
28. 8. 2025 17:00
HC Oceláři Třinec HC Oceláři Třinec : HC MONACObet Banská Bystrica 3:6 (0:4, 1:1, 2:1)
Góly:
24:14 Nestrašil (Adámek, M. Růžička)
46:17 M. Kovařčík (O. Kovařčík, Cienciala)
49:36 Střondala (J. Galvas)
Góly:
06:43 Kukuča (Čunderlík)
12:36 Kabáč (Lucas)
18:05 Kabáč (Valach, Zigo)
19:58 Faith (Myklukha)
38:57 Kabáč (Meszároš, Galipeau)
43:56 Šoltés (Galipeau)
Sestavy:
Mazanec (Schnattinger) – Adámek, Nedomlel (A), D. Musil, J. Galvas, Byrtus, Koch – M. Růžička, Cienciala, Flynn – Kurovský, Vrána, Daňo – Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík (C) – Hrehorčák (A), Střondala, Dravecký.
Sestavy:
Rabčan (Vītols) – Lucas, Galipeau, Michalčin, Meszároš, Macejko, Žabka – Turnbull, Myklukha, Faith – Kukuča, Jasenec, Šoltés – Valach, Zigo, Kabáč – Čunderlík, Ondrušek, Matoušek.

Rozhodčí: Vrba, Cabák – Lederer, T. Raszka

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Totální destrukce, výprask. Česká dvacítka zničila Slováky deseti góly, díval se i Rulík

Mělo jít o tvrdé federální derby plné ostrých soubojů, ideálně s dramatickou koncovkou. Té se ale fanoušci v Chomutově nedočkali, ovšem zklamaní rozhodně neodcházeli. Ještě aby jo, vždyť čeští...

Rantanenova aféra. Hvězdný útočník včas nenastoupil do armády, čelí tučné pokutě

Jen pár hodin rozhodlo, že si hokejista Mikko Rantanen ve Finsku zadělal na malér. Pozornost v Evropě i v zámoří nyní přitahuje jeho pozdní reakce z dubna 2024. Hvězdný útočník se dle obvinění...

Kolečko natočil dojemný klip Litvínove, nezhasni! Premiéru uvidí fanoušci

Potřebují ne kolečko, ale celý náklaďák peněz, aby spasili hokejovou baštu, proto mobilizace záchranářů a fanoušků pokračuje. Před sezonou se potkají v sobotu 6. září na akci Litvínove, nezhasni! v...

Pocta pro Jágra. V Pittsburghu ho s dalšími osobnostmi uvedou do klubové Síně slávy

Jaromír Jágr bude uveden do Síně slávy hokejových Pittsburgh Penguins, která se rozroste o nové členy po dvanáctileté pauze. V následujících třech letech do ní vstoupí deset osobností. Nejbližší...

Vynechal jsi MS? Olympiáda tě mine. Američané přehlíží vycházející hvězdu NHL

Už teď, pět a půl měsíce před startem olympijských her, lze předpokládat, že některé nominace hokejových reprezentací vyvolají alespoň mírné pozdvižení. Zase přijdou na řadu diskuze, kdo v nich komu...

Boleslav porazila v přípravě Litvínov, Třinec podlehl Banské Bystrici

Hokejisté Mladé Boleslavi potvrdili dosavadní skvělé výsledky v přípravě na novou extraligovou sezonu i ve čtvrtek v Litvínově, kde zvítězili 4:2. Hrály se i dva česko-slovenské souboje. Zatímco...

28. srpna 2025  21:42

A můžou vlajky shořet? Megafonem byste hodili. Sparťani šli v Rakousku na hokej

Od našeho zpravodaje v Rakousku Rakušané jsou pintlich na pravidla a neobměkčí je žádné hezké slůvko. Několik desítek sparťanských fanoušků, kteří vyjeli na Ligu mistrů do Klagenfurtu, se se zdejším hokejovým klubem snažilo...

28. srpna 2025  20:46

ONLINE: Začíná další ročník Ligy mistrů, Sparta hraje v rakouském Klagenfurtu

Sledujeme online

Startuje jedenáctý ročník hokejové Ligy mistrů, hned první hrací den nabízí také utkání jednoho českého týmu. Od 20.20 hraje Sparta na ledě rakouského Klagenfurtu, utkání můžete sledovat v podrobné...

28. srpna 2025

Hokejistky načaly olympijskou sezonu prohrou, Finky rozhodly ve třetí části

České hokejistky vstoupily do olympijské sezony porážkou s Finskem 2:5. Hattrickem se na výhře Seveřanek na turnaji Euro Hockey Tour v Klotenu podílela Elisa Holopainenová, dvě branky a tři asistence...

28. srpna 2025  18:21

Extraliga žádá svaz: Odložte kategorii U16. Naše základna nemá takovou kvalitu

Dlouho trvající sága ohledně kategorie hokejistů do 16 let i nadále trvá. Svaz již dříve potvrdil její zavedení od sezony 2026/27, ovšem Asociace profesionálních klubů (APK) znovu žádá po Výkonném...

28. srpna 2025  14:58

Školák mezi muži. Talent Kachlíř si říká o místo v sestavě libereckých hokejistů

Je mu teprve patnáct a musí ještě trochu povyrůst, i přes nízký věk už se ale směle dere do sestavy extraligového Liberce. Obránce Lukáš Kachlíř, který patří k zářivým talentům českého hokeje, je...

28. srpna 2025  14:23

Napětí na Slovensku. Klub dluží i Gudasovi, hráč hrozí soudem: Už nebudu zticha!

Neprožívají klidné léto. Spíš pekelně nepříjemné. Začalo to zmařenými nadějemi na postup do nejvyšší slovenské soutěže, pak Skalica přiznala finanční potíže. A teď se přidala i veřejná stížnost...

28. srpna 2025  14:05

Kolečko natočil dojemný klip Litvínove, nezhasni! Premiéru uvidí fanoušci

Potřebují ne kolečko, ale celý náklaďák peněz, aby spasili hokejovou baštu, proto mobilizace záchranářů a fanoušků pokračuje. Před sezonou se potkají v sobotu 6. září na akci Litvínove, nezhasni! v...

28. srpna 2025  8:34,  aktualizováno  12:51

Adame, Adame, pojďte k nám! I Titlbach demoloval Slováky: Říkají mi Venco

Jmenuje se Adam, občas na něj houknou Venco. Teď tenhle Václav Titlbach, tedy pardon, Adam Titlbach zazářil při demolici Slováků, které česká hokejová dvacítka zostudila 10:2 při středečním startu...

28. srpna 2025  12:20

Dynamo upravilo program přípravy. Červenka je zpět a mohl by stihnout generálku

Kromě tradičního souboje s „béčkem“ chtěli pardubičtí hokejisté v přípravě původně měřit síly výhradně se zahraničními soupeři. Nakonec ale Dynamo musí od záměru upustit a na seznam přátelských...

28. srpna 2025  10:48

Totální destrukce, výprask. Česká dvacítka zničila Slováky deseti góly, díval se i Rulík

Mělo jít o tvrdé federální derby plné ostrých soubojů, ideálně s dramatickou koncovkou. Té se ale fanoušci v Chomutově nedočkali, ovšem zklamaní rozhodně neodcházeli. Ještě aby jo, vždyť čeští...

28. srpna 2025  10:26

Žemlička mladší na scéně: Finsko jsme s tátou vybrali, ať se oprostím od jména

Jeho táta působil na mimosparťanské fanoušky jako rudý hadr na býka, teď se na scéně objevuje Richard Žemlička mladší. Odchovanec pražské Sparty, který však už dvě sezony hokejově roste ve Finsku a...

27. srpna 2025  14:02,  aktualizováno  22:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.