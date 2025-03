Play off plné příběhů. Na co se může hokejový fanoušek od pátku těšit?

10:30

Hokejová extraliga od pátku nabídne to nejatraktivnější období v roce. Play off. Po úterním 52. kole je konečně jasné, že se v předkole utkají Karlovy Vary s Vítkovicemi, České Budějovice s Libercem, Litvínov s Třincem a Plzeň s Mladou Boleslaví. Ve čtvrtfinále bude na šťastlivce čekat Sparta, Hradec Králové, Pardubice a Brno. Pražané jako vítězové základní části narazí na nejhůř postaveného ze základní části. Co nám nejvyšší soutěž zatím nabídla a na co se můžeme ještě těšit?