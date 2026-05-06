Tipsport extraliga 2025/26

Kousal míří k rivalům. V Hradci věří, že týmu přinese cenné zkušenosti

  21:31
Robert Kousal po odchodu z mistrovských Pardubic posílil extraligového rivala Hradec Králové. Hokejový Mountfield na webu oznámil, že trojnásobný domácí šampion podepsal smlouvu na rok s opcí. „Věřím, že může být stále rozdílovým hráčem,“ uvedl kouč Tomáš Martinec.
Robert Kousal (vpravo) z Pardubic přebírá od Vladimíra Martince dres za 500...

Robert Kousal (vpravo) z Pardubic přebírá od Vladimíra Martince dres za 500 zápasů v extralize. (2024) | foto: Dynamo Pardubice

V hradeckém týmu pětatřicetiletý Kousal obnoví spolupráci s Lukášem Radilem, s nímž se zná od dorosteneckých let.

V Pardubicích posledních sedm sezon a celkově třináct. Za mateřský klub odehrál 645 extraligových zápasů, v nichž vstřelil 109 branek a přidal 233 asistencí. Nastupoval také ve švýcarské lize v dresu Davosu a ve švédské soutěži za Brynäs.

Kousal opouští Pardubice. Je to klubová ikona, patří mu respekt, loučí se Sýkora

„Robert je zkušený hokejista, který už získal spoustu trofejí. Líbí se mi, že má ale stále velkou ctižádost a rozhodl se pro novou výzvu, přestože mohl kariéru dohrát doma,“ uvedl Martinec.

Hradecký klub se snažil Kousala získat již dříve. „Ačkoliv jsme byli v kontaktu delší dobu, letos nastala z mnoha důvodů ta správná chvíle pro finální dohodu. Pevně věřím, že Robert přinese do týmu zkušenost, která nám třeba letos chyběla v sérii s Třincem, a také nám pomůže zlepšit produktivitu,“ řekl generální manažer Aleš Kmoníček.

Kousal je třetím novým útočníkem v kádru Mountfieldu, v minulých dnech už do Hradce Králové přišli Patrik Zdráhal a Slovák Viliam Čacho.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

