Kousal míří k rivalům. V Hradci věří, že týmu přinese cenné zkušenosti

V hradeckém týmu pětatřicetiletý Kousal obnoví spolupráci s Lukášem Radilem, s nímž se zná od dorosteneckých let.
V Pardubicích posledních sedm sezon a celkově třináct. Za mateřský klub odehrál 645 extraligových zápasů, v nichž vstřelil 109 branek a přidal 233 asistencí. Nastupoval také ve švýcarské lize v dresu Davosu a ve švédské soutěži za Brynäs.
„Robert je zkušený hokejista, který už získal spoustu trofejí. Líbí se mi, že má ale stále velkou ctižádost a rozhodl se pro novou výzvu, přestože mohl kariéru dohrát doma,“ uvedl Martinec.
Hradecký klub se snažil Kousala získat již dříve. „Ačkoliv jsme byli v kontaktu delší dobu, letos nastala z mnoha důvodů ta správná chvíle pro finální dohodu. Pevně věřím, že Robert přinese do týmu zkušenost, která nám třeba letos chyběla v sérii s Třincem, a také nám pomůže zlepšit produktivitu,“ řekl generální manažer Aleš Kmoníček.
Kousal je třetím novým útočníkem v kádru Mountfieldu, v minulých dnech už do Hradce Králové přišli Patrik Zdráhal a Slovák Viliam Čacho.